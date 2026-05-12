2 người nhảy cầu Trường Hà ở Huế cách nhau vài giờ 12/05/2026 08:24

(PLO)- Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân trong hai vụ nhảy cầu Trường Hà, TP Huế chỉ trong một ngày.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 ngày 11-5, Trung tâm 114 nhận tin báo về việc một người nhảy cầu Trường Hà mất tích.

Nạn nhân là chị VTKL (35 tuổi, ngụ xã Phú Vang). Khi di chuyển đến khu vực giữa cầu, chị L bất ngờ nhảy xuống sông.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực 4 phối hợp Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông nhanh chóng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 14 giờ 45 cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Đến 19 giờ 11 cùng ngày, Trung tâm 114 tiếp tục nhận tin báo về một trường hợp khác nhảy cầu Trường Hà. Nạn nhân được xác định là anh LPTS (19 tuổi, ngụ ở TP Huế).

Lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp tục triển khai lặn tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân lên bờ vào khoảng 21 giờ cùng ngày.