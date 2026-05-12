Truy bắt ô tô chở đầy máy lạnh trộm từ các homestay trên đèo Chuối 12/05/2026 11:28

(PLO)- Nhóm trộm chuyên tháo gỡ hệ thống máy lạnh của các homestay nằm biệt lập đã bị Công an Lâm Đồng bắt giữ.

Ngày 12-5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ trộm hệ thống máy lạnh của các homestay; khởi tố bị can đối với Trần Ánh Ngọc (49 tuổi), trú tại xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng và Phạm Anh Tuấn (44 tuổi), trú tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai tên trộm thực nghiệm hiện trường.

Theo hồ sơ, từ cuối năm 2025 đến cuối tháng 4-2026, tại các homestay ở phường 2 Bảo Lộc, Lâm Đồng và các khu vực lân cận liên tục bị xáo trộn bởi những vụ mất trộm kỳ lạ. Nhóm trộm cắp chỉ nhắm vào hệ thống máy lạnh và dàn nóng điều hòa.

Bằng thủ đoạn tinh vi, nhóm trộm chọn thời điểm rạng sáng, nhắm vào các cơ sở lưu trú nằm sâu trong các sườn đồi, cách xa khu dân cư để ra tay.

Với bộ dụng cụ tháo dỡ chuyên dụng, những tên trộm nhanh chóng tháo gỡ các cục nóng, lạnh rồi tẩu thoát. Công an Bảo Lộc nhận định: Đây không phải là những kẻ trộm vặt, mà là băng nhóm chuyên nghiệp, có tổ chức và hoạt động liên tỉnh.

Thời điểm lực lượng công an bắt giữ hai tên trộm tại đèo Chuối.

Sau nhiều ngày phục kích và triển khai nghiệp vụ, rạng sáng ngày 23-4, phát hiện chiếc ô tô 16 chỗ 51B-28212 có dấu hiệu nghi vấn đang đổ đèo Madaguoi từ hướng Lâm Đồng đi TP.HCM lực lượng trinh sát phối hợp cùng CSGT lập tức ra tín hiệu dừng xe.

Thấy bóng dáng công an, tài xế không những không chấp hành mà còn nhấn ga, lạng lách giữa làn xe tải để tháo chạy. Khi bị vây ép không còn đường lui tại khu vực đèo Chuối, tài xế Phạm Anh Tuấn đã liều mình tông cửa xe định thoát thân nhưng đã bị lực lượng công an khống chế.

Phương tiện vận chuyển tang vật.

Kiểm tra trong khoang xe, chất đầy các cục nóng, lạnh máy điều hòa, tang vật vừa bị tháo gỡ từ một homestay cách đó không xa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Ánh Ngọc.

Tại cơ quan điều tra, sự thật về băng nhóm này dần lộ diện. Trần Ánh Ngọc có đến bốn tiền án; Phạm Anh Tuấn cũng có một tiền án đều về hành vi tội trộm cắp tài sản.

Nhóm này khai nhận đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm tại các cơ sở lưu trú biệt lập với tổng giá trị tài sản hơn 220 triệu đồng.