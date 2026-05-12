Khởi tố cựu chủ tịch xã cấp đất công cho nữ phó chủ tịch 12/05/2026 08:54

(PLO)- Lợi dụng nhiệm vụ được giao, công chức địa chính và chủ tịch UBND xã đã “phù phép” cấp đất công cho nữ phó chủ tịch xã..

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tiết, cựu Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố lệnh bắt tạm giam Lê Ngọc Thọ

Đây là kết quả sau thời gian mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra năm 2020 tại xã Hàm Kiệm, tỉnh Bình Thuận cũ.

Trước đó, vào ngày 24-12-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Ngọc Thọ, công chức địa chính xã Hàm Kiệm, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, năm 2020, Lê Ngọc Thọ là công chức địa chính xã Hàm Kiệm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lập khống hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông TDT và bà NTLH tại thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm với diện tích hơn 6.700 m2.

Thời điểm trên, ông Lê Văn Tiết là chủ tịch UBND xã còn bà H là phó chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm.

Diện tích đất cấp cho bà H là đất nhà nước giao cho UBND xã Hàm Kiệm quản lý. Sai phạm trên gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng 700 triệu đồng. Sau vụ việc, bà H đã bị xử lý kỷ luật.