Đà Nẵng: Công nhân đang làm việc bị bức tường quán cà phê đè tử vong 12/05/2026 09:45

(PLO)- Một công nhân đang thi công trên vỉa hè ở phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) bất ngờ bị bức tường của quán cà phê đổ xuống đè tử vong.

Sáng 12-5, UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 11-5, tại quán cà phê góc ngã tư đường Quang Trung - Lê Lợi, một nhóm công nhân đang thi công vỉa hè, lề đường thì bất ngờ bức tường của quán cà phê đổ sập.



Lãnh đạo phường Hải Châu có mặt tại hiện trường vụ việc ngay trong đêm. Ảnh: PV

Ông NĐN (43 tuổi, ngụ xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng) là công nhân không may bị bức tường đè trúng, tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND phường Hải Châu cùng lực lượng công an phường, cảnh sát phòng cháy chữa cháy – cứu hộ cứu nạn đã có mặt, tổ chức phong tỏa khu vực. Đồng thời triển khai công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Đến hơn 23 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Được biết, dự án đang thi công do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

UBND phường Hải Châu cho hay đã làm việc với đại diện chủ đầu tư. Việc hỗ trợ gia đình công nhân gặp nạn cũng như rà soát, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư dự án.