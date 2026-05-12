Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từ TP.HCM trốn ra Phan Thiết 12/05/2026 11:33

Ngày 12-5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Nguyễn Hữu Nghĩa bị bắt giữ. Ảnh: PC02

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Hữu Nghĩa (50 tuổi) ngụ phường Long Trường, TP.HCM, ông NQC mua một căn nhà tại phường Long Trường với giá 770 triệu đồng và giao cho Nghĩa quản lý, trông coi.

Tuy nhiên đến tháng 9-2018, Nghĩa làm giả hợp đồng mua bán viết tay cùng các giấy tờ liên quan để bán căn nhà trên cho người khác với giá 850 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Hữu Nghĩa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Hữu Nghĩa thường xuyên thay đổi nơi ở, tạo vỏ bọc bằng nghề mua bán hải sản nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, qua theo dõi địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện người đàn ông chuyên mua bán hải sản tại cảng cá Phan Thiết có nhiều đặc điểm giống Nguyễn Hữu Nghĩa nên bí mật xác minh.

Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7-5, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng bắt giữ thành công Nguyễn Hữu Nghĩa tại cảng cá Phan Thiết.