McTominay có 4 phẩm chất mà Amorim cần ở MU 29/11/2025 12:44

(PLO)- Bình luận của cựu sao MU về Scott McTominay nói lên rất nhiều điều khi Ruben Amorim được cho biết 4 phẩm chất mà "quỷ đỏ" cần đều có ở tiền vệ người Scotland.

Scott McTominay đã phát triển mạnh mẽ kể từ khi rời Manchester United để đến Napoli vào mùa hè năm 2024. Bây giờ, có lẽ "quỷ đỏ" đang tiếc nuối vì tiền vệ người Scotland đang tỏa sáng rực rỡ. Như để xát thêm muối vào nổi đau của Manchester United, cựu sao của họ Odion Ighalo khẳng định McTominay có 4 phẩm chất mà đội chủ sân Old Trafford rất cần.

Cựu tiền đạo Manchester United, Odion Ighalo, tin rằng cựu tiền vệ Quỷ đỏ Scott McTominay sở hữu chính xác những phẩm chất mà HLV Ruben Amorim đang rất cần ở Old Trafford. Cầu thủ 28 tuổi người Scotland đã ghi bàn mở tỷ số tuyệt đẹp trong chiến thắng 4-2 của tuyển Scotland trước Đan Mạch trong tháng này và đóng vai trò then chốt trong việc đưa "Quân đoàn Tartan" đến với World Cup đầu tiên kể từ năm 1998.

Cú xe đạp chổng ngược ngoạn mục của McTominay khép lại 12 tháng thi đấu xuất sắc của tiền vệ này. Sau khi rời MU để gia nhập Napoli vào năm 2024, McTominay đã giành chức vô địch Serie A và thậm chí còn được công nhận với việc anh được đưa vào danh sách đề cử Quả bóng Vàng thế giới năm 2025.

Cú xe đạp chổng ngược của McTominay vào lưới tuyển Đan Mạch. ẢNH: AMA

Trong khi MU chia tay cầu thủ này, màn trình diễn xuất sắc của McTominay có thể khiến "quỷ đỏ" phải đặt câu hỏi về quyết định bán anh, đặc biệt là khi Amorim được cho là đang ưu tiên chiêu mộ một tiền vệ mới.

MU nỗ lực mua Carlos Baleba của Brighton thất bại trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong khi những đồn đoán vẫn tiếp tục liên kết "quỷ đỏ" với tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace, cả hai mục tiêu đều sẽ đòi hỏi mức phí chuyển nhượng đáng kể.

Tuy nhiên, cựu cầu thủ 36 tuổi của MU Ighalo tin chắc cầu thủ mà MU vừa thanh lý sở hữu chính xác những gì Amorim đang rất cần lúc này. Quỷ đỏ hiện đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League sau một mùa giải thất thường.

"Scott McTominay là một người thú vị vì tôi nghĩ mọi thứ liên quan đến anh ấy chỉ xoay quanh vấn đề thời điểm mà thôi", cựu sao MU Ighalo chia sẻ với Ladbrokes tại buổi ra mắt Ladisfaction, "Bạn biết đấy, McTominay làm rất tốt kể từ khi rời MU, nhưng McTominay phải ra đi vì có quá nhiều cầu thủ ở vị trí của anh ấy tại thời điểm đó".

Nhấn mạnh 4 phẩm chất quan trọng mà McTominay mang lại cho MU, Ighalo nói thêm: "Thật buồn cười vì phong cách của Ighalo có lẽ là điều mà MU đang cần lúc này; anh ấy chạy, anh ấy tắc bóng, anh ấy làm việc chăm chỉ và anh ấy ghi bàn. McTominay là một chàng trai rất khiêm tốn, phù hợp với lối chơi của MU.

Bàn thắng của McTominay cho Scotland tuần trước thật đáng kinh ngạc... Đó là kiểu bàn thắng mà Cristiano Ronaldo vẫn làm! Thật là một bàn thắng tuyệt vời; thật không thể tin được.

Tôi chưa từng thấy McTominay làm điều gì tương tự trong các buổi tập ở MU, nhưng anh ấy rất thích sút bóng và luôn thử nghiệm những điều mới mẻ, nên tôi không ngạc nhiên khi anh ấy ghi bàn theo cách đó. McTominay là mẫu cầu thủ có thể sút từ mọi nơi; anh ấy suy nghĩ rất nhanh và sẵn sàng sút ngay lần đầu tiên, thay vì kiểm soát bóng và làm chậm mọi thứ".

Ighalo (phải) tin rằng McTominay có 4 phẩm chất mà MU rất cần vào lúc này. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Giống như McTominay, Ighalo bất ngờ trở thành một nhân vật được yêu mến trong lòng người hâm mộ Manchester United. Đến Old Trafford theo dạng cho mượn từ Shanghai Shenhua vào tháng 1 năm 2020, tiền đạo người Nigeria đã chiếm trọn trái tim của người hâm mộ "quỷ đỏ", phần lớn nhờ vào tính cách dễ mến của mình.

Trong buổi phỏng vấn đầu tiên trên MUTV, Ighalo thậm chí còn tiết lộ rằng anh đã chấp nhận giảm lương để gia nhập Manchester United, bởi được gia nhập đội chủ sân Old Trafford là ước mơ cả đời anh. Tiền đạo này đã ghi năm bàn sau 23 lần ra sân, giành được vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ với tên tuổi vang vọng khắp các khán đài Old Trafford.

"Thật khó để chứng kiến ​​giấc mơ này kết thúc", Ighalo viết khi hợp đồng cho mượn của anh kết thúc vào tháng 1 năm 2021, "Nhưng tôi xin cảm ơn Chúa vì đã giúp tôi thực hiện được ước mơ cả đời là khoác lên mình chiếc áo Manchester United với tư cách là một cầu thủ và đại diện cho CLB tuyệt vời này, đó thực sự là một vinh dự mà tôi sẽ mãi trân trọng và biết ơn".