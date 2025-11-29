Mong ước của Rashford cuối cùng đã thành hiện thực 29/11/2025 12:20

(PLO)- Mong ước của Rashford cuối cùng đã thành hiện thực sau khi tiền đạo người Anh rời Manchester United để đến Barcelona.

Marcus Rashford đã chuyển đến Barcelona tạm thời vào mùa hè từ Manchester United và đang có phong độ rất tốt trong màu áo mới. Bây giờ, mong ước của Rashford cuối cùng đã thành hiện thực.

Marcus Rashford cuối cùng cũng có thể hiện thực hóa giấc mơ được thi đấu tại Camp Nou vào cuối tuần này. Tiền đạo được Manchester United cho mượn trước đó đã từng chia sẻ về mong muốn được thi đấu trước người hâm mộ Barcelona tại sân vận động biểu tượng của họ sau khi sự nghiệp của anh tại đội bóng khổng lồ Tây Ban Nha bắt đầu tại Sân vận động Olympic.

Đội bóng xứ Catalan đã không thi đấu tại Camp Nou kể từ năm 2023, thay vào đó là tổ chức các trận đấu tại Sân vận động Olympic Lluís Companys, trong khi sân nhà của họ đang trong quá trình tái thiết trị giá 1,3 tỉ bảng Anh . Tuy nhiên, tuyển thủ Anh đã bỏ lỡ trận đấu trở lại của Barca vào cuối tuần trước do bị ốm.

Barca đã có một màn trở về Camp Nou thành công khi đánh bại Athletic Bilbao 3-0, và Rashford buộc phải ngồi ngoài quan sát. Kể từ khi Rashford hoàn tất hợp đồng cho mượn đến Barcelona, ​​anh thừa nhận rằng một yếu tố quan trọng khiến anh quyết định chuyển đến đây chính là cơ hội được thi đấu tại sân vận động mang tính biểu tượng này.

Mong ước của Rashford trở thành hiện thực khi anh sẽ được chơi trên sân Camp Nou mới. ẢNH: Jose Manuel Alvarez Rey

Giờ đây, Rashford cuối cùng cũng có thể có được cơ hội của mình khi Barcelona tiếp đón Alaves tại La Liga vào lúc 22 giờ 15 đêm nay 29-11 ở vòng 14 La Liga. Khi gia nhập Barca, Rashford chia sẻ: "Cảm giác thật tuyệt vời. Đây là một sân vận động tuyệt đẹp, và khi kín chỗ, nó sẽ trở nên thật khó tin. Camp Nou luôn là một trong những sân vận động yêu thích của tôi và là nơi tôi muốn được thi đấu".

Tuyển thủ Anh nói thêm: "Nhưng được chơi cho Barcelona sẽ là một cảm giác khác. Tôi rất mong được ra sân. Tôi sẽ tận hưởng điều đó".

Việc cải tạo sân vận động Camp Nou dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2027, khi sức chứa của sân được nâng lên 105.000 chỗ ngồi, trở thành sân vận động lớn thứ năm thế giới. Gã khổng lồ xứ Catalan cũng đã nộp đơn lên liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) xin phép chuyển các trận đấu sân nhà còn lại của Champions League mùa này trở lại Camp Nou.

Marcus Rashford đã ghi được sáu bàn thắng và có chín pha kiến ​​tạo trong 17 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đến thời điểm này của mùa giải, giúp Barcelona chỉ kém Real Madrid ba điểm ở La Liga. Cầu thủ 28 tuổi người Anh đã thích nghi tốt với sự khởi đầu mới sau khi rời Old Trafford vì mối quan hệ giữa anh và HLV Ruben Amorim của MU trở nên tồi tệ.

Truyền thông Tây Ban Nha đã dành cho Rashford những lời khen ngợi nồng nhiệt, ca ngợi cả màn trình diễn trên sân cỏ lẫn tốc độ thích nghi nhanh chóng với cuộc sống mới ở Catalonia. Về phần mình, Rashford dường như đang tận hưởng khoảng thời gian ở Tây Ban Nha.

Khi được ESPN hỏi liệu anh có muốn ở lại Barcelona và đảm bảo một hợp đồng chuyển nhượng lâu dài hay không, Rashford trả lời: "Ồ vâng, chắc chắn rồi." Anh tiếp tục: "Tôi rất thích CLB bóng đá này và tôi nghĩ rằng đối với bất kỳ ai yêu bóng đá, Barcelona là một trong những CLB quan trọng trong lịch sử bóng đá. Đối với một cầu thủ, đây là một vinh dự".