Sa thải HLV Slot, Liverpool bồi thường lớn 28/11/2025 11:50

(PLO)- Theo các nguồn tin tại Hà Lan, thất bại 1-4 đầy ê chề của Liverpool trước đội khách PSV Eindhoven ngay tại thánh địa Anfield trong khuôn khổ UEFA Champions League đã khiến tương lai của HLV Slot trở thành chủ đề nóng.

Những sức ép nhắm vào chiến lược gia người Hà Lan ngày càng gia tăng sau chuỗi thành tích nghèo nàn, bao gồm 9 thất bại trong 12 trận gần nhất và ba trận thua liên tiếp của Liverpool với cách biệt ít nhất ba bàn.

Truyền thông Hà Lan vừa đưa tin Liverpool phải đối mặt với khoản chi bồi thường hơn 10 triệu bảng Anh nếu ban lãnh đạo quyết định sa thải HLV Arne Slot trong bối cảnh đội bóng đang sa sút nghiêm trọng. Trận thua nặng nề PSV Eindhoven ngay tại Anfield ở đấu trường Champions League đã khiến tương lai của HLV Slot trở nên bấp bênh.

Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Liverpool trên sân nhà chỉ trong vài ngày, khi cuối tuần trước họ cũng bị Nottingham Forest đánh bại với tỷ số 0-3. Hai trận đấu chứng kiến đội bóng để thủng lưới tới bảy bàn, đồng thời phơi bày thêm những hạn chế nghiêm trọng ở hàng thủ, vốn là vấn đề lớn bị chỉ trích từ đầu mùa.

Chủ sân Anfield vừa thua nặng nề tại Champions League. Ảnh: EPA.

Chuỗi kết quả tệ hại này khiến áp lực dồn lên HLV Arne Slot, người mới tiếp quản ghế nóng từ Jurgen Klopp vào mùa hè 2024. Trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Liverpool chỉ thắng được ba trận, còn lại đều là những thất bại gây thất vọng nặng nề cho người hâm mộ. Đáng chú ý, cả ba trận thua gần nhất của họ đều có cách biệt ba bàn trở lên, điều hiếm thấy trong lịch sử đội bóng dưới thời các HLV gần đây.

Theo bản hợp đồng đã ký, Slot gắn bó với Liverpool theo thỏa thuận có thời hạn ba năm, kéo dài đến tháng 6-2027. Mức lương của ông được cho là vào khoảng 6,6 triệu bảng Anh mỗi năm, chưa bao gồm các khoản thưởng tùy theo thành tích. Điều này đồng nghĩa rằng nếu Liverpool muốn chấm dứt hợp đồng sớm trong trường hợp HLV 45 tuổi không tự nguyện từ chức, đội bóng sẽ phải chi khoản bồi thường vượt quá 10 triệu bảng, con số không nhỏ ngay cả với một đội bóng lớn như Liverpool.

Truyền thông Hà Lan cho rằng khoản tiền này chính là rào cản lớn khiến Liverpool phải cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đội bóng vùng Merseyside vốn đã trải qua nhiều biến động từ khi chia tay Klopp, và việc thay tướng sớm có thể khiến đội bóng thêm bất ổn trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

HLV Arne Slot đối diện với một tương lai mịt mờ. Ảnh: EPA.

Trong cuộc họp báo sau trận thua PSV, khi được hỏi về tương lai cá nhân, HLV Arne Slot giữ thái độ bình tĩnh và cho biết ông không quá lo lắng về nguy cơ bị sa thải. “Tôi không cảm thấy bất an. Điều tôi quan tâm lúc này không phải là vị trí của mình, mà là phân tích trận đấu và tìm cách giúp các cầu thủ cải thiện phong độ”, ông chia sẻ.

HLV Slot thừa nhận đội bóng đang chơi dưới kỳ vọng và bản thân ông cũng chưa đạt được những kết quả như mùa giải trước, nhưng khẳng định toàn đội sẽ cố gắng để vực dậy phong độ.

Tình hình hiện tại khiến cuộc khủng hoảng của Liverpool càng trở nên phức tạp. Dưới triều đại mới, đội bóng vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết, trong khi hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm, hàng công thiếu sắc bén và tinh thần thi đấu của cầu thủ bị đặt dấu hỏi. Với việc còn rất nhiều trận quan trọng phía trước, ban lãnh đạo Liverpool đang đứng trước bài toán khó: hoặc tiếp tục đặt niềm tin vào Slot để chờ sự cải thiện, hoặc đánh cược bằng cách thay đổi ngay lập tức, nhưng phải trả giá đắt về tài chính.