Ronaldo xứng đáng nhận mức lương gây sốc 28/11/2025 11:27

(PLO)- Cựu Bộ trưởng Thể thao Saudi Arabia, Hoàng tử Abdullah bin Mosaad, đã đưa ra quan điểm gây chú ý về làn sóng cầu thủ ngoại ồ ạt đổ vào Saudi Pro League trong hai năm trở lại đây, trong đó Ronaldo đứng số 1.

Theo Hoàng tử Abdullah bin Mosaad, ngoại trừ Cristiano Ronaldo (gia nhập Al Nassr vào cuối năm 2022) hầu như không có cầu thủ quốc tế nào xứng đáng với mức lương "khổng lồ" mà họ đang nhận tại giải đấu này. Hoàng tử Abdullah từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Thể thao giai đoạn 2014-2017, thời điểm mà bóng đá Saudi Arabia chưa chứng kiến sự bùng nổ trong chi tiêu và thu hút ngôi sao như hiện tại.

Chia sẻ trong chương trình Fi Al-Marama phát sóng trên kênh Al-Arabiya, ông nhấn mạnh rằng Ronaldo là trường hợp ngoại lệ duy nhất đủ tầm để biện minh cho khoản đãi ngộ hàng trăm triệu đô la mỗi năm. Ngôi sao người Bồ Đào Nha Ronaldo hiện hưởng mức lương ước tính 211 triệu USD/năm, tương đương khoảng 4 triệu USD mỗi tuần.

Theo đánh giá của vị hoàng tử, danh tiếng toàn cầu, sức hút truyền thông và tầm ảnh hưởng thương mại mà Ronaldo mang đến cho giải đấu và cho đất nước khiến mức lương này trở nên hợp lý. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn cho rằng trừ mỗi Ronaldo, nhiều ngôi sao ngoại quốc khác đang được trả cao hơn nhiều so với năng lực và giá trị họ đóng góp.

Hoàng tử Abdullah cho rằng chỉ có Ronaldo mới xứng đáng với mức lương "khủng" ở làng bóng Saudi Arabia. Ảnh: TNST.

Hoàng tử Abdullah bày tỏ lo ngại rằng sự xuất hiện ồ ạt của cầu thủ nước ngoài đang vô tình kìm hãm sự phát triển của các tài năng bản địa. Việc mỗi đội bóng được phép đăng ký tới tám cầu thủ ngoại trong đội hình thi đấu khiến không gian phát triển, cơ hội ra sân và chỗ đứng của cầu thủ Saudi Arabia bị thu hẹp đáng kể.

Theo ông, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của đội tuyển quốc gia trong tương lai. Ông đề xuất nên giảm số lượng cầu thủ ngoại trong mỗi đội xuống còn bảy người, đồng thời đầu tư nhiều hơn cho công tác đào tạo trẻ, nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và đảm bảo nguồn lực nội địa được phát triển đúng hướng.

Cựu Bộ trưởng cảnh báo sân chơi Saudi Pro League đang tập trung quá nhiều vào việc bơm tiền để sở hữu một giải đấu hoành tráng, nhưng điều này có thể khiến đội tuyển quốc gia chịu thiệt thòi. Trong bối cảnh Saudi Arabia chuẩn bị đăng cai World Cup 2034, việc xây dựng lộ trình và chiến lược cụ thể cho đội tuyển là điều cấp bách. Ông nhấn mạnh rằng nếu không nhanh chóng cải tổ, bóng đá Saudi Arabia có nguy cơ đánh mất bản sắc và gặp khó khăn trong việc cạnh tranh ở sân chơi thế giới.

Ronaldo mang lại nhiều giá trị cho Saudi Pro League. Ảnh: EPA.

Ngoài ra, Hoàng tử Abdullah cũng đề cập đến vấn đề chất lượng trọng tài, điều từng khiến ông trăn trở trong nhiệm kỳ của mình. Chính nỗi lo này đã thúc đẩy ông mời cựu trọng tài nổi tiếng người Anh Howard Webb giữ vai trò giám đốc trọng tài của Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia.

Để nâng cao chất lượng công tác cầm còi trong các trận đấu quan trọng, ông đề xuất xếp lịch những trận cầu tâm điểm vào giữa tuần. Theo ông, việc này giúp các trọng tài hàng đầu châu Âu có điều kiện thuận lợi hơn để sang Saudi Arabia điều hành trận đấu, qua đó nâng tầm tính chuyên nghiệp cho giải đấu.

Cuối cùng, Hoàng tử Abdullah khẳng định sự phát triển bền vững của bóng đá Saudi phải dựa trên nền tảng cầu thủ bản địa vững mạnh, chứ không chỉ dựa vào ngôi sao ngoại. Ông tin rằng một hệ thống đào tạo trẻ chất lượng cao, kết hợp với việc sử dụng hợp lý nguồn lực ngoại quốc, sẽ quyết định tương lai của bóng đá nước này trong thập kỷ tới.