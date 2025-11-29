MU chịu tổn thất lớn 29/11/2025 12:03

MU sẽ đến sân Selhurst Park để đấu với Crystal Palace ở vòng 13 Premier League vào chiều Chủ Nhật và HLV Ruben Amorim đã phải đau đầu lựa chọn ở vị trí tiền đạo khi MU chịu tổn thất lớn vì vắng Matheus Cunha và Benjamin Sesko trên hàng công.

HLV Ruben Amorim của Manchester United sẽ lại vắng mặt hai tiền đạo Matheus Cunha và Benjamin Sesko trong chuyến làm khách đến Crystal Palace vào Chủ nhật. Hai tiền đạo này đã vắng mặt trong trận thua 0-1 trước Everton hôm thứ Hai do chấn thương và chưa kịp bình phục để đến sân Selhurst Park.

Cunha bị đau trong buổi tập cuối tuần qua, cộng thêm sự vắng mặt của Sesko, người đã dính chấn thương đầu gối trong trận hòa 2-2 với Tottenham trước kỳ nghỉ quốc tế. Do đó, Amorim buộc phải trao cơ hội đá chính đầu tiên tại Ngoại hạng Anh cho Joshua Zirkzee trong trận gặp Everton.

Mọi chuyện đã không diễn ra như mong đợi, khi MU không thể ghi bàn thắng nào trước Jordan Pickford, mặc dù Everton phải chơi với 10 người trong phần lớn thời gian trận đấu sau khi Idrissa Gueye bị đuổi khỏi sân vì tát đồng đội Michael Keane. Người hâm mộ đã hy vọng Cunha sẽ trở lại trong trận đấu với Crystal Palace, sau khi Amorim mô tả chấn thương của anh là "không có gì nghiêm trọng", nhưng điều đó đã không xảy ra.

MU chịu tổn thất lớn khi họ mất Benjamin Sesko và Matheus Cunha trong trận gặp Crystal Palace. ẢNH: EPA

"Sesko sẽ cần thêm thời gian", HLV Ruben Amorim của MU nói với các phóng viên trong buổi họp báo trước trận đấu, "Sẽ mất thêm một chút thời gian nữa và chúng tôi đang chăm sóc cậu ấy. Harry Maguire cũng vậy. Tôi dự kiến ​​Matheus Cunha sẽ có mặt trong trận đấu tiếp theo gặp West Ham (vào giữa tuần tới), chứ không phải trận này."

Trung vệ Maguire cũng phải ngồi ngoài trong trận đấu với Everton vì chấn thương gân khoeo sau khi Cunha bị thương trong lúc tập luyện. Tin tức bị rò rỉ sau khi Cunha phải rút lui khỏi buổi thắp đèn Giáng sinh ở Altrincham.

Nói về chấn thương của Cunha trước trận đấu với Everton, Amorim cho biết: "Đó là một cú va chạm trong buổi tập nên tôi không biết Cunha sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu. Tôi nghĩ không có gì nghiêm trọng, nhưng chúng tôi không thể mạo hiểm với các cầu thủ. Chúng tôi phải cho mọi người thấy rằng khi không đạt 100% phong độ, chúng tôi có một cầu thủ khác để đáp ứng yêu cầu của trận đấu".

Manchester United đã bất bại năm trận tại Ngoại hạng Anh trước khi Kieran Dewsbury-Hall mang về ba điểm cho Everton với 10 người vào thứ Hai. Đây là một kết quả tồi tệ đối với Amorim, khi đội bóng của ông có 25 cú sút và 69% thời gian kiểm soát bóng mà không ghi được bàn nào tại Old Trafford.

"Thật sự rất khó khăn, tuần này thật khó khăn với kết quả này, thất bại này, nhưng quá trình này cần phải tiếp tục và chúng tôi cần phải bước vào trận đấu tiếp theo", HLV Ruben Amorim nói, "Nếu nhìn vào các trận đấu, chúng tôi đáng lẽ phải có nhiều điểm hơn. Chúng tôi đã có lợi thế trong một số trận đấu nhưng lại mất kiểm soát, điều này thực sự đáng thất vọng và bực bội, đặc biệt là sau trận đấu gần nhất".

Manchester United đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League với 18 điểm sau 12 trận. Họ bước vào cuối tuần với khoảng cách ba điểm so với top bốn trong một nhóm nửa trên bảng xếp hạng cực kỳ căng thẳng.