Mẹ bóp miệng, mũi con gái để chọc tức chồng hờ 16/04/2026 10:39

(PLO)- Một phụ nữ ở Đắk Lắk khai do giận chồng hờ nên bóp miệng, mũi con gái rồi quay clip để chọc tức.

Ngày 16-4, thông tin từ Công an xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã triệu tập bà BTT (33 tuổi, ngụ thôn 2, xã Ea Kar) đến lấy lời khai, làm rõ clip phụ nữ này dùng tay bóp miệng, mũi con gái.

Bé gái bị bóp miệng, mũi. Ảnh chụp màn hình

Theo Công an xã Ea Kar, hiện bà T sống với một người đàn ông khác như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống, bà T và người này có hai con chung, trong đó có bé gái BLNP (8 tháng tuổi).

Khoảng 10 ngày gần đây, bà T và chồng hờ xảy ra mâu thuẫn. Hôm 15-4, bà T dùng tay bóp vào vùng mặt con gái rồi quay clip gửi cho chồng hờ nhằm chọc tức. Sau đó, chồng hờ của bà T đã đăng tải clip lên mạng xã hội.

Hiện Công an xã Ea Kar đang củng cố hồ sơ để xử lý bà T về hành vi bạo lực với trẻ em.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip một bé gái nằm khóc. Khi bé gái khóc thì có một bàn tay của phụ nữ đưa ra, bóp miệng và mũi bé.

Bị người lớn bóp miệng và mũi, bé gái gồng mình, có dấu hiệu khó thở, đưa tay để gỡ ra nhưng không được.

Vẫn theo clip, mỗi lần bị bóp miệng và mũi, bé gái giãy giụa, cố gắng thoát ra. Tuy nhiên, người phụ nữ đã kéo bé gái lại, tiếp tục bóp miệng, mũi. Chỉ riêng trong clip được đăng tải, bé gái bị bóp chặt mũi và miệng tới năm lần.