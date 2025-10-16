Mẹ khác nhóm máu hiến gan cứu con gái 17 tuổi 16/10/2025 17:29

(PLO)- Dù khác nhóm máu, người mẹ vẫn quyết định hiến gan cứu con gái 17 tuổi trong tình trạng nguy kịch vì u gan.

Ngày 16-10, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) thông tin về một ca ghép gan không cùng nhóm máu, mang lại sự sống mới cho cô bé 17 tuổi. Đây là ca ghép gan bất đồng nhóm máu thứ hai được thực hiện tại cơ sở này.

Trước đó, tháng 3-2023, bệnh nhân được phát hiện bị u gan, biến chứng vỡ u và đã được phẫu thuật tại tỉnh. Sau đó, bệnh nhân chuyển đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, được can thiệp nút mạch 2 lần.

Tháng 4-2025, bệnh nhân được can thiệp nút mạch lần thứ ba tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, song các khối u gan vẫn phát triển, tăng kích thước. Do đó, bệnh nhân được chỉ định ghép gan.

“Bố mẹ chỉ muốn chữa bệnh để con có thêm sức khỏe. Con còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Về việc hiến gan cứu con, mẹ quyết định rất nhanh và rõ ràng”, chị T - mẹ của bệnh nhân, chia sẻ nguyện vọng của gia đình với bác sĩ.

Đáng lưu ý, mẹ con chị T không có cùng nhóm máu (con nhóm máu O, mẹ nhóm máu B).

Mẹ con chị T tiếp thêm sức mạnh cho nhau trước khi bước vào phòng phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, đối với ghép gan bất đồng nhóm máu, vấn đề quan trọng nhất là phải làm giảm lượng kháng thể kháng kháng nguyên A và/hoặc B có trong huyết thanh của người nhận về mức an toàn để không gây ra đáp ứng miễn dịch dịch thể quá mức chống lại gan ghép.

“Trước ghép, bệnh nhân được đánh giá hiệu giá kháng thể nhóm máu của người hiến, sau đó sẽ điều chỉnh hiệu giá kháng thể, điều trị giải mẫn cảm bằng thuốc ức chế miễn dịch Rituximab kết hợp lọc thay huyết tương ba lần.

Khi đó hiệu giá kháng thể là 1/8 - đây là giá trị an toàn để tiến hành ghép gan cho người bệnh", bác sĩ Nguyễn Hoàng Ngọc Anh, khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho hay.

Sau quá trình chuẩn bị trước ghép tích cực, êkíp ghép gan tiến hành phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan ghép phải từ người cho sống để tiến hành ghép gan cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật diễn ra trong 8 giờ đồng hồ.

PGS.TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, cho biết: “Trường hợp bệnh nhân này đã mổ cũ 2 lần, trong ổ bụng có tình trạng dính nên phải gỡ dính khi mổ. Cạnh đó, bệnh nhân có nhiều khối u ở gan, vì vậy trong mổ phải lưu ý.

Đối với người hiến có bất thường ở đường mật, khi thực hiện miệng nối đường mật trên mảnh ghép phải cẩn thận để tránh tình trạng rò hoặc hẹp đường mật".

Một tuần sau ghép, sức khỏe của người nhận và người hiến đều ổn định. Khi được vào thăm con gái, chị T xúc động: "Cả hai mẹ con đều vui mừng. Thấy con khỏe mạnh, trộm vía, tôi rất vui. Con sẽ lại được đi học với các bạn".

Một tuần sau ca phẫu thuật, mẹ con chị T mới được gặp nhau. Ảnh: BVCC

Đại diện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết sự gia tăng của nhu cầu về tạng ghép đã đặt ra vấn đề phải gia tăng nguồn tạng hiến. Một số giải pháp được đưa ra như: mở rộng các tiêu chuẩn hiến tạng, hiến tạng từ người cho ngừng tim, sử dụng thiết bị tưới máu tạng ngoài cơ thể để bảo tồn và phục hồi chức năng tạng trước khi ghép, hiến tạng từ người cho bất tương hợp nhóm máu...

Trước đây, ghép tạng từ người cho sống bất tương hợp nhóm máu, trong đó có ghép gan, là một chống chỉ định do nguy cơ thải ghép cao. Tuy nhiên, những tiến bộ hiện nay của các biện pháp điều chỉnh miễn dịch đã phá vỡ rào cản về hoà hợp nhóm máu ABO, qua đó giúp gia tăng nguồn hiến tạng cho bệnh nhân.

Tại Việt Nam, ghép tạng từ nguồn cho bất đồng nhóm máu ABO đã được thực hiện trên bệnh nhân ghép thận và trên nhóm ghép gan ở trẻ em, tuy nhiên hiện chưa được thực hiện trong ghép gan ở người trưởng thành.