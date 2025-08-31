Mẹ ngất lịm khi thấy thi thể 2 con trên mương nước và trong phòng trọ 31/08/2025 12:59

(PLO)- Người mẹ ở Hưng Yên ngất lịm khi thấy hai con của mình tử vong ở mương nước và phòng trọ.

Sáng 31-8, người dân phát hiện thi thể một trẻ em trên mương nước ở khu vực Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Người dân báo sự việc với chính quyền địa phương và Công an xã Như Quỳnh.

Sau khi thi thể cháu bé được vớt lên, người mẹ (quê Hải Dương, nay sáp nhập vào TP Hải Phòng) ra nhận dạng và ngất lịm khi nhận ra con trai học lớp 3 của mình.

Khu vực phát hiện thi thể cháu bé học lớp 3.

Khi người thân trở về phòng trọ thì phát hiện anh trai học lớp 7 của cháu nêu trên đã tử vong. Cạnh đó là bà V- bà nội của hai cháu bé đang nguy kịch. Tại phòng trọ có nhiều vết máu. Người mẹ tiếp tục ngất lịm khi thấy đứa con thứ hai tử vong. Hiện xe cứu thương đã chở bà V đi cấp cứu tại bệnh viện.

Người dân bàng hoàng nghe phát hiện trong khu vực phòng trọ có cháu bé tử vong cùng bà nội đang nguy kịch.

Công an xã Như Quỳnh đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.