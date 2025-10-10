Mời bia bạn không uống, nam thanh niên cầm rựa chém người

Chiều 10-10, Công an phường Chánh Hiệp, TP.HCM đã đưa Nguyễn Huỳnh T (30 tuổi) về trụ sở làm việc vì có hành vi cầm rựa truy đuổi chém nhóm thanh niên trong quán nhậu.
Hiện tại, Công an phường Chánh Hiệp đang lấy lời khai của T để làm rõ vụ việc.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 9-10 tại khu Nhà ở xã hội Định Hòa (phường Chánh Hiệp, TP.HCM).
Theo hình ảnh camera ghi lại, thời gian trên T nhậu cùng nhóm bạn tại một quán nhậu trong Nhà ở xã hội Định Hòa.
Ở một bàn bên cạnh cũng có một số thanh niên nam nữ đang ngồi ăn uống và có một số người là người quen của T.
Thấy người quen, T cầm ly bia qua bàn mời. Tuy nhiên, khi mời bia có một số người trong bàn nhậu không uống.
Điều này khiến T bực tức rồi cầm ly bia ném vào giữa bàn, mảnh vỡ của ly bia văng tứ tung gây thương tích cho một người.
Sau đó, T về lại bàn nhậu của mình ngồi. Một lát sau, lời qua tiếng lại, T chạy đi lấy một cây rựa truy đuổi chém nhóm thanh niên này. Rất may nhiều người can ngăn nên không ai bị thương tích.