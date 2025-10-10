Mời bia bạn không uống, nam thanh niên cầm rựa chém người 10/10/2025 17:56

(PLO)- Sau khi ném ly bia vào giữa bàn nhậu, nam thanh niên lấy rựa truy đuổi chém nhóm thanh niên đang ngồi nhậu.

Chiều 10-10, Công an phường Chánh Hiệp, TP.HCM đã đưa Nguyễn Huỳnh T (30 tuổi) về trụ sở làm việc vì có hành vi cầm rựa truy đuổi chém nhóm thanh niên trong quán nhậu.

Clip: Nam thanh niên cầm rựa truy đuổi chém người

Nam thanh niên cầm rựa truy đuổi chém người đã bị công an đưa về làm việc. Ảnh: KD

Hiện tại, Công an phường Chánh Hiệp đang lấy lời khai của T để làm rõ vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 9-10 tại khu Nhà ở xã hội Định Hòa (phường Chánh Hiệp, TP.HCM).

Theo hình ảnh camera ghi lại, thời gian trên T nhậu cùng nhóm bạn tại một quán nhậu trong Nhà ở xã hội Định Hòa.

Ở một bàn bên cạnh cũng có một số thanh niên nam nữ đang ngồi ăn uống và có một số người là người quen của T.

Thấy người quen, T cầm ly bia qua bàn mời. Tuy nhiên, khi mời bia có một số người trong bàn nhậu không uống.

Điều này khiến T bực tức rồi cầm ly bia ném vào giữa bàn, mảnh vỡ của ly bia văng tứ tung gây thương tích cho một người.

Sau đó, T về lại bàn nhậu của mình ngồi. Một lát sau, lời qua tiếng lại, T chạy đi lấy một cây rựa truy đuổi chém nhóm thanh niên này. Rất may nhiều người can ngăn nên không ai bị thương tích.