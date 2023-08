Một chủ tịch UBND huyện bị bắt

(PLO)- Ông Lê Ngọc Dương bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 4-8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Rửa tiền và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai...

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra ngày 4-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Lê Ngọc Dương (54 tuổi), nguyên Trưởng phòng Quản lý khoáng sản, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, hiện nay là Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được VKSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Hiện nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra để xử lí theo quy định của pháp luật.

Cựu Bí thư Lào Cai nhận 5 tỉ đồng tiền 'cảm ơn' từ doanh nghiệp vào dịp Tết (PLO)- Vào dịp giáp Tết Nguyên đán 2015, doanh nghiệp đã mang 5 tỉ đồng đến biếu ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư Tỉnh ủy Lào Cai để cảm ơn.

PHI HÙNG