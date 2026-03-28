Một học sinh lớp 6 mất liên lạc 36 giờ vì sợ cha mẹ phạt 28/03/2026 12:28

(PLO)- Sau khi rời trường học, một học sinh lớp 6 ở Thanh Hóa mất liên lạc. 36 giờ sau em được tìm thấy tại một ngôi nhà hoang.

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xôn xao thông tin về một học sinh lớp 6 ở Thanh Hóa bất ngờ mất liên lạc sau khi rời trường học.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình, người dân và lực lượng chức năng trong xã đã mất nhiều giờ tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Theo đó, thông tin được đăng tải trên mạng xã hội Facebook kèm theo hình ảnh người cha ngồi tựa vào góc tường khóc vì không tìm thấy con. Nhiều người trên mạng xã hội cũng bày tỏ lo lắng và chia sẻ thông tin với hy vọng sớm tìm thấy cháu bé.

Hình ảnh người cha ngồi tựa bên tường trong hành trình tìm con. Ảnh: MXH

Sau gần 36 tiếng tìm kiếm, lực lượng chức năng và gia đình đã tìm thấy nam sinh tại một căn nhà hoang gần nơi ở của gia đình.

Qua tìm hiểu của PLO, sự việc xảy ra ở xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, cháu bé trong vụ việc là VQT (12 tuổi), học lớp 6 Trường THCS Đa Lộc, xã Vạn Lộc.

Sáng 28-3, lãnh đạo Công an xã Vạn Lộc cho biết, khoảng 7g10 ngày 26-3, cháu T rời trường học, tuy nhiên cháu không trở về nhà và mất liên lạc.

Ngay sau đó, gia đình, người thân của cháu đã tỏa đi tìm kiếm nhưng không có thông tin nên trình báo công an nhờ hỗ trợ.

Nam sinh VQT (12 tuổi) được tìm thấy tại một ngôi nhà hoang gần nhà. Ảnh: MXH

Công an xã Vạn Lộc đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân tự vệ, phối hợp với gia đình và người dân trong xã tổ chức tìm kiếm.

Đến tối 27-3, cháu bé được tìm thấy tại một căn nhà hoang cách nơi ở của gia đình khoảng 50 m.

Theo lãnh đạo Công an xã Vạn Lộc, tính từ thời điểm cháu bé mất tích đến khi tìm thấy là 36 giờ, nguyên nhân ban đầu được xác định là do cháu sợ bị phụ huynh phạt liên quan đến việc học nên đã trốn trong nhà hoang gần nhà.