Một phụ nữ bị chồng đánh tổn hại 95% sức khỏe 11/04/2026 09:07

(PLO)- Đinh Hữu Quý, công chức văn hóa - xã hội tại một xã thuộc tỉnh Quảng Ninh, đã bị tạm giam sau khi có hành vi hành hung vợ, gây tổn hại đến 95% sức khỏe.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Đinh Hữu Quý (40 tuổi, trú tại thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà) về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ việc người chồng đánh vợ

Trước đó, ngày 31-3, tại thôn Quảng Chính 6, Quý đã dùng tay, chân tấn công vợ là chị Đ.T.H.C (36 tuổi) khiến nạn nhân bị thương nặng. Kết quả giám định cho thấy chị C bị tổn hại 95% sức khỏe.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Quý để phục vụ công tác điều tra. VKSND tỉnh Quảng Ninh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam này.

Được biết, Đinh Hữu Quý là công chức làm việc tại bộ phận Văn hóa - Xã hội thuộc UBND xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.