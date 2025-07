Một phụ nữ hoang tin bị cướp ở phường Bình Dương 05/07/2025 08:09

(PLO)- Sau khi đem xe máy và điện thoại đi bán, cô gái đến trụ sở công an trình báo bị nhóm người dàn cảnh cướp ở phường Bình Dương, TP.HCM.

Ngày 5-7, Đồn Công an KCN Kim Huy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM làm việc với Đặng Thị Tuyết N (28 tuổi, quê An Giang) về tin báo bị cướp trên đường D1, thuộc KCN Kim Huy.

Sáng ngày 3-7, Đồn Công an KCN Kim Huy tiếp nhận tin báo của N về việc mình bị cướp điện thoại và xe trên đường D1 trong khu công nghiệp.

Đem xe và điện thoại đi bán rồi hoang tin bị cướp trên đường D1, Khu Công nghiệp Kim Huy. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo N trình báo, sáng cùng ngày, N điều khiển xe máy lưu thông trong khu công nghiệp Kim Huy, khi đến đoạn đường D1 thì bị hai người đi xe máy hiệu Exciter (không rõ biển số) áp sát. Người ngồi sau đã dùng dao khống chế, cướp toàn bộ tài sản của bà gồm: Một xe máy Vario, 2,3 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại iPhone 15 cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp với Đồn Công an KCN tiến hành xác minh, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định đây là thông tin giả. Tại cơ quan công an, N đã thừa nhận hành vi trình báo thông tin không đúng sự thật.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trước đó, N đã bán chiếc điện thoại iPhone với giá 8 triệu đồng tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn phường Tân Hiệp, TP.HCM. Sau đó, N cũng mang xe máy hiệu Vario bán với giá 29 triệu đồng cho một tiệm cầm đồ gần đó.

Hiện lực lượng chức năng điều tra, làm rõ xử lý theo quy định.