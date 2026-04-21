Mùa giải chưa kết thúc, bóng đá Khánh Hòa đối mặt nỗi lo mới 21/04/2026 18:20

(PLO)- Dù đã gần như trụ hạng ở mùa giải hạng nhất Quốc gia 2025-2026, nhưng CLB Khánh Hòa đang đối mặt với nhiều khó khăn khi yêu cầu mượn cầu thủ từ trung tâm đào tạo trẻ.

Theo lãnh đạo câu lạc bộ (CLB) bóng đá Khánh Hòa, đến nay, đội cơ bản đạt mục tiêu trụ hạng mùa giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026, sẽ kết thúc vào tháng 6-2026.

Trong khi nỗi lo về kinh phí hoạt động cho mùa giải mới đã hiện hữu, thì mới đây CLB có thêm nỗi lo lớn hơn từ quy định mới của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Theo lãnh đạo CLB Khánh Hòa, ngày 21-11-2025, VFF ban hành quy chế bóng đá Việt Nam cho mùa giải 2026-2027. Đồng thời đề nghị CLB Khánh Hòa đăng ký cầu thủ cho mùa giải mới.

CLB Khánh Hòa đang đối mặt với nhiều khó khăn dù mùa giải mới chưa kết thúc. Ảnh: XH

Theo đó, quy chế áp dụng cho mùa bóng mới yêu cầu mỗi CLB chỉ được mượn tối đa bảy cầu thủ trong số 30 vận động viên cho mùa giải mới.

Theo lãnh đạo CLB Khánh Hòa, quy định mới đã trực tiếp ảnh hưởng đến CLB. “Hiện, CLB đang phải mượn cầu thủ từ Trung tâm huấn luyện và đào tạo thể thao Khánh Hòa (Trung tâm) cho mùa giải hiện tại. Việc mượn cầu thủ này là yêu cầu từ phía Trung tâm, nếu không họ sẽ không nhả người”- lãnh đạo CLB Khánh Hòa cho biết.

Khó khăn bắt đầu từ đây. Vì theo lãnh đạo CLB Khánh Hòa, căn cứ khoản 1, Điều 33 của quy chế Bóng đá Việt Nam, mỗi CLB chỉ được phép mượn, cho mượn đối với cầu thủ chuyên nghiệp. Còn căn cứ khoản 7, Điều 33, lộ trình áp dụng đối với việc mượn cầu thủ trong nước từ mùa giải 2026-2027, mỗi CLB chỉ được mượn tối đa bảy cầu thủ/mùa. Từ mùa giải tiếp theo, con số này giảm xuống sáu cầu thủ/mùa giải.

Theo lãnh đạo CLB Khánh Hòa, đến nay CLB cơ bản đạt mục tiêu trụ hạng mùa giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026. Hiện, CLB đang mượn năm cầu thủ của Trung tâm đến hết mùa giải 2025-2026 (các cầu thủ này đang trong giai đoạn hợp đồng đào tạo với Trung tâm).

Theo quy chế mới, khi hết hợp đồng ở mùa giải 2025-2026, năm cầu thủ này được CLB Khánh Hòa trả về lại Trung tâm.

Lãnh đạo CLB Khánh Hòa cho rằng, khó khăn lớn nhất nằm ở vấn đề phía Trung tâm yêu cầu CLB phải làm văn bản mượn cầu thủ thì họ mới “nhả người”.

Theo lãnh đạo CLB Khánh Hòa, theo quy chế mùa giải mới, nếu CLB phải mượn năm cầu thủ từ Trung tâm như yêu cầu, thì CLB chỉ được mượn thêm hai cầu thủ từ đơn vị khác trong số tối đa 30 cầu thủ.

“Trong khi để đáp ứng tiêu chí chỉ được mượn bảy cầu thủ thì CLB phải đi đàm phán tuyển dụng thêm 23 cầu thủ tự do còn lại. Điều này làm phát sinh chi phí trong điều kiện CLB không dư dả về kinh phí hoạt động như hiện tại”- lãnh đạo CLB Khánh Hòa phân trần.

CLB Khánh Hòa trong lễ xuất quân mùa giải 2025-2026. Ảnh: XH

Nhiều người làm bóng đá lâu năm ở tỉnh Khánh Hòa cho rằng, Trung tâm là đơn vị trực thuộc Sở VHTT&DL, dùng tiền ngân sách để đào tạo trẻ. Trong khi CLB Khánh Hòa cũng là đơn vị được UBND tỉnh Khánh Hòa giao quản lý, điều hành toàn bộ. Tuy nhiên, việc CLB Khánh Hòa không được sử dụng cầu thủ từ chính trung tâm đào tạo trẻ của tỉnh nhà, mà bị yêu cầu phải có giấy mượn là chưa thỏa đáng.

“CLB Khánh Hòa là đội bóng bộ mặt của tỉnh, nên việc họ phải làm văn bản đi mượn vận động viên thì phía Trung tâm rõ ràng sẽ khó khăn khi quy định mới sẽ áp dụng ở mùa giải mới. Kinh phí eo hẹp, nay nếu đi mua thêm 23 cầu thủ để đủ đội hình sẽ khiến khó khăn chồng chất cho mục tiêu trở lại giải V-League”- một yêu bóng đá Khánh Hòa băn khoăn.

Hiện, CLB Khánh Hòa đã có công văn gửi Sở VHTT&DL đề nghị có giải pháp điều động vận động viên từ Trung tâm tham gia huấn luyện, thi đấu tại CLB Khánh Hòa mà không phải làm văn bản mượn như yêu cầu của mùa giải vừa qua.

“Nếu để CLB lấy cầu thủ từ Trung tâm mà không phải mượn như hiện nay thì đội bóng có thêm bảy suất mượn từ các CLB hay đơn vị bên ngoài. Điều này sẽ giúp đội bóng có thêm lực lượng tốt hơn cho mùa giải mới, sớm hoàn thành mục tiêu trở lại V-League. Đồng thời, cũng sẽ giảm chi phí phát sinh, CLB sẽ có thêm kinh phí đầu tư cho mục tiêu dài hơi hơn”- lãnh đạo CLB Khánh Hòa nói.