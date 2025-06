Mưa lớn gây sập hàng rào công ty ở Long An khiến ba người thương vong 02/06/2025 20:42

(PLO)- Một vụ tai nạn nghiêm trọng do sập hàng rào trong mưa dông khiến hai người tử vong, một người bị thương nặng tại huyện Cần Giuộc, Long An.

Chiều 2-6, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An khiến hai người tử vong tại chỗ và một người khác bị thương nặng.

Vụ việc đang được công an xã Thuận Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng công an điều tra nguyên nhân vụ sập hàng rào khiến 3 người thương vong. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, mưa dông lớn bất ngờ ập xuống khu vực. Trong cơn mưa, hàng rào cao 8 mét của công trình do ông NTH (47 tuổi, trú tại ấp Thuận Tây 1, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc làm chủ) bất ngờ bị đổ sập. Hàng rào này ngã vào mái che nhà bà LTML (58 tuổi, trú sát vách tường công ty), lúc này bà L bế bé K (1 tuổi, cháu ngoại bà L) ra ngoài lấy quần áo.

Cùng lúc đó, chị TTHN (32 tuổi, con dâu bà L) đang ở phía mái che bên hông nhà thì bị tường ngã đổ, dẫn đến chị TTHN bị thương nặng, chuyển đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, UBND xã Thuận Thành đã chỉ đạo các thành viên cùng lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai tổ chức tìm kiếm và cứu hộ bà L cùng cháu K. Nhưng sau đó phát hiện bà L và cháu K đã tử vong.