Lãnh đạo tỉnh Long An thăm hỏi gia đình người tử vong trong vụ sập hàng rào 03/06/2025 13:00

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Long An đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ sập hàng rào khiến hai người chết, một người bị thương ở huyện Cần Giuộc.

Sáng 3-6, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau với gia đình có người thân không may qua đời và bị thương trong vụ sập hàng rào ở xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc vào chiều ngày 2-6.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An thăm hỏi động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ sập hàng rào. Ảnh: TP

Tại gia đình có người tử vong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa đã gửi lời chia buồn, động viên gia đình vượt qua nỗi mất mát, tổ chức tang lễ chu đáo cho người đã khuất. Đoàn công tác cũng đã trao tiền hỗ trợ nhằm giúp gia đình khắc phục phần nào khó khăn trước mắt và sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt nhấn mạnh đến việc nâng cao nhận thức cho chủ đầu tư các công trình xây dựng về đảm bảo an toàn lao động và an toàn công trình.

Hiện trường vụ sập hàng rào vào chiều ngày 2-6. Ảnh: CTV

Như PLO đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 2-6, mưa dông lớn bất ngờ ập xuống khu vực ấp Thuận Tây 1. Trong cơn mưa, hàng rào cao 8 mét của công trình do ông NTH (47 tuổi, trú tại ấp Thuận Tây 1, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc làm chủ) bất ngờ bị đổ sập.

Hàng rào này ngã vào mái che nhà bà LTML (58 tuổi, trú sát vách tường công ty), lúc này bà L bế bé K (1 tuổi, cháu ngoại bà L) ra ngoài lấy quần áo đã bị đè tử vong.

Cùng lúc đó, chị TTHN (32 tuổi, con dâu bà L) đang ở phía mái che bên hông nhà cũng bị tường ngã đổ, dẫn đến chị TTHN bị thương nặng, chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.