Muốn bảo vệ thận, hãy từ bỏ ngay 7 thói quen tai hại này 23/03/2026 09:20

(PLO)- Nhiều thói quen sinh hoạt hàng ngày như ăn mặn, uống ít nước hay thiếu ngủ có thể gây tổn thương thận.

Thận là cơ quan quan trọng giúp lọc chất thải từ máu, cân bằng chất lỏng, chất điện giải và điều hòa huyết áp. Tuy nhiên, sức khỏe thận thường bị bỏ qua cho đến khi các vấn đề nghiêm trọng xuất hiện.

Uống đủ nước giúp thận đào thải độc tố và chất thải qua nước tiểu. Ảnh: AI.

Bác sĩ Shalabh Agrawal, Giám đốc Khoa Tiết niệu và Nam khoa Mỹ, cho biết những lựa chọn nhỏ nhặt hàng ngày ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe thận lâu dài. Dưới đây là 7 thói quen bạn nên tránh.

Ăn quá nhiều muối

Tiêu thụ quá nhiều muối là thói quen phổ biến nhất gây hại cho thận. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo hạn chế lượng muối không quá 5 gram mỗi ngày. Nhiều người thường vượt quá mức này do dùng thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn đóng gói.

“Khi tiêu thụ quá nhiều natri, cơ thể giữ nước dư thừa để pha loãng. Điều này làm tăng huyết áp, gây tổn thương các mạch máu nhỏ lọc chất thải bên trong thận”, Tiến sĩ Agrawal cho biết. Nghiên cứu trên Tạp chí Tăng huyết áp Lâm sàng cho thấy ăn nhiều muối có thể đẩy nhanh suy giảm chức năng thận ở người tăng huyết áp.

Lạm dụng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau thường được dùng cho đau đầu, đau khớp hoặc đau cơ. Việc sử dụng thường xuyên các loại thuốc chống viêm không steroid (NSAID) như ibuprofen hoặc diclofenac có thể gây hại chức năng thận.

Các loại thuốc này làm giảm lưu lượng máu đến thận. Theo Tiến sĩ Agrawal, người lớn tuổi hoặc người có vấn đề về thận nên thận trọng và tránh tự ý dùng thuốc trong thời gian dài.

Không uống đủ nước

Uống đủ nước giúp thận đào thải độc tố và chất thải qua nước tiểu. Khi cơ thể thiếu nước, nước tiểu sẽ đặc hơn, làm tăng nguy cơ sỏi thận. Duy trì đủ lượng nước suốt cả ngày giúp thận hoạt động hiệu quả và giảm thiểu các biến chứng.

Thường xuyên tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến Mì ăn liền, đồ ăn vặt đóng gói và thịt chế biến sẵn chứa nhiều natri, chất bảo quản và phụ gia phốt pho. Tiêu thụ những thực phẩm này gây thêm áp lực lên thận.

Nghiên cứu trên Tạp chí Bệnh thận Hoa Kỳ cho thấy người ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn có nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính cao hơn. Lượng phốt pho dư thừa ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng thận theo thời gian.

Thói quen ngủ không tốt

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể. Trong khi ngủ, cơ thể điều chỉnh nhiều quá trình hỗ trợ chức năng các cơ quan.

Nghiên cứu trên tạp chí Kidney International cho thấy ngủ ít hơn sáu tiếng mỗi đêm có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận. Giấc ngủ kém làm rối loạn nhịp sinh học và ảnh hưởng đến khả năng điều hòa của thận.

Ăn quá nhiều đường bổ sung

Lượng đường dư thừa có thể gián tiếp gây hại cho thận. Các thực phẩm nhiều đường như nước ép đóng hộp và đồ ăn vặt làm tăng nguy cơ béo phì. Béo phì dẫn đến cao huyết áp và tiểu đường, hai nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận mãn tính.

Tiến sĩ Agrawal khuyên người dân nên kiểm tra nhãn thực phẩm để giảm lượng đường ẩn trong các loại nước sốt hoặc ngũ cốc.

Uống quá nhiều rượu

Uống nhiều rượu bia gây áp lực lớn lên thận và gây mất nước. Rượu bia có thể làm tăng huyết áp, một yếu tố nguy cơ chính gây bệnh thận. Ngoài ra, rượu gây hại cho gan, buộc thận phải làm việc vất vả hơn để duy trì sự cân bằng trong cơ thể.