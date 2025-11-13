Năm 2026, Quốc hội chốt tăng trưởng GDP từ 10% trở lên 13/11/2025 10:19

(PLO)- Năm 2026, Quốc hội yêu cầu cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024.

Sáng 13-11, tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Nghị quyết nêu rõ năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Đại hội XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây cũng là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2026 - 2030, bước vào Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Theo đó, Quốc hội yêu cầu đạt các chỉ tiêu chủ yếu gồm tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%...

Cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Để đạt được các mục tiêu đặt ra, Quốc hội yêu cầu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định.

Quốc hội cũng yêu cầu tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy đột phá chiến lược, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

“Đưa thể chế trở thành ‘đột phá của đột phá’ và lợi thế cạnh tranh quốc gia” - Nghị quyết nêu rõ và yêu cầu tiếp tục rà soát, xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc trong hệ thống pháp luật do Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo, kịp thời phát hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật, quy định còn bất cập, mâu thuẫn.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: QUANG PHÚC

Quốc hội cũng lưu ý tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển đặc khu kinh tế tại Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù đang áp dụng cho các địa phương để nghiên cứu, thể chế hóa thành chính sách chung cho cả nước.

Cùng với đó, hoàn thiện khung pháp lý để thúc đẩy phát triển an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững các loại thị trường (tài chính, chứng khoán, khoa học, công nghệ, lao động, bất động sản…)

“Kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, không để phát sinh mới thủ tục, quy định kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật mới không phù hợp, thiếu tính khả thi” - Nghị quyết nêu rõ.

Theo đó, Quốc hội yêu cầu năm 2026, cắt giảm, đơn giản hoá 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết hoặc mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quy định chung chung, không cụ thể, không rõ ràng. Bãi bỏ 100% điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành, nghề không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quốc hội đề nghị chú trọng giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, nhất là các kết luận thanh tra các vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán, tăng tỉ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.

“Nghiêm cấm việc lợi dụng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để trục lợi hoặc can thiệp, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân” - Nghị quyết nhấn mạnh.

Ngoài ra, Quốc hội yêu cầu thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp, không để phát sinh điểm nóng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân vào Nhà nước “của dân, do dân, vì dân”.

Tăng cường tính tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương

Tại Nghị quyết vừa được thông qua, Quốc hội yêu cầu tiếp tục tập trung hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành để phục vụ phát triển.

“Kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định liên quan đến hoạt động của bộ máy mới, nhất là cấp cơ sở. Tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu” - Nghị quyết nêu, đồng thời lưu ý phân cấp, phân quyền tối đa cho các cấp gắn với phân bổ nguồn lực và trách nhiệm giải trình, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Đặc biệt, cần tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương trong chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền…

Quốc hội cũng yêu cầu xây dựng các giải pháp đột phá, khả thi nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, nhất là đội ngũ cán bộ của các bộ, ngành Trung ương tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn mới.

Cùng với đó, thực hiện việc đánh giá công chức theo tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức (KPI); triển khai hiệu quả cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đối với người có tài năng.

“Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức” - Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu.

Xác lập mô hình tăng trưởng mới

Tại Nghị quyết vừa được thông qua, Quốc hội yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ngân sách trung ương tập trung đầu tư vào các dự án quan trọng quốc gia, công trình, dự án lớn, có tính liên vùng, liên quốc gia, quốc tế; ngân sách địa phương tập trung đầu tư vào các công trình, dự án có tính liên tỉnh, liên xã; bảo đảm đầu tư trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, có tính lan tỏa cao, kiên quyết không dàn trải, không manh mún.

Quốc hội cũng lưu ý triển khai quyết liệt các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2026 - 2030, tăng vốn cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nhà nước.

“Tích cực xử lý các tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, tổ chức thực hiện hiệu quả phương án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt” - Nghị quyết nêu.

Quốc hội cũng yêu cầu xây dựng, sớm đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, TP Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương…