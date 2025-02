Nam thanh niên lấy xe máy chạy từ Củ Chi qua Long An tự sát 07/02/2025 16:21

(PLO)- Nam thanh niên biểu hiện bất thường, lấy xe máy trong căn nhà ở huyện Củ Chi, TP.HCM rồi bỏ chạy đến địa phận tỉnh Long An thì tự sát bằng dao.

Ngày 7-2, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM lập hồ sơ vụ việc nam thanh niên có biểu hiện bất thường, lấy xe máy bỏ chạy từ xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM sang Long An rồi dùng dao tự sát.

Theo đó, trưa ngày 6-2, người dân phát hiện nam thanh niên biểu hiện bất thường, đột nhập vào căn nhà gần đường Bàu Tre (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi) lấy đi chiếc xe gắn máy có cắm sẵn chìa khóa rồi bỏ chạy.

Người dân phát hiện, hô hoán, tìm cách ngăn cản thì người này dùng dao thủ sẵn tấn công rồi chạy hướng về Tỉnh lộ 8.

Cơ quan chức năng cùng người dân truy đuổi, vây bắt nam thanh niên. Ảnh: HT

Nhiều người dân hô hoán, phối hợp cùng với Công an xã Tân An Hội và các lực lượng liên quan truy đuổi.

Nam thanh niên chạy xe đến cầu Thầy Cai trên Tỉnh lộ 8, huyện Củ Chi thì rẽ xuống đường Tam Tân.

Người này chạy chừng vài trăm mét thì bỏ xe máy, bơi kênh Thầy Cai sang địa phận tỉnh Long An. Lúc này, phía sau có rất đông người cầm theo gạch đá, gậy gộc truy đuổi, vây bắt.

Rất đông người dân đuổi theo nam thanh niên. Ảnh: HT

Nam thanh niên chạy vào khu vực đất trống thì dùng dao tự sát. Người dân và lực lượng chức năng vây ráp, phát hiện người này gục xuống thì tới tước dao, đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu.

Công an sau đó phối hợp với người nhà lập hồ sơ vụ việc và làm rõ nguyên nhân.