Nghi can gây án ở Đồng Nai chở người yêu bỏ trốn, bị công an Bình Thuận chặn bắt 07/03/2025 16:13

(PLO)- Sau khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nghi can chở người yêu bỏ trốn và bị Công an Bình Thuận khống chế, bắt giữ khẩn cấp.

Chiều 7-3, nguồn tin của PLO cho biết, liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại Đồng Nai, Tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận tại huyện Tánh Linh đã khống chế, bắt giữ được nghi phạm.

Lực lượng Cảnh sát hình sự khống chế nghi can vừa gây ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, nhận tin báo từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai về một nghi can vừa gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đang trên đường lẩn trốn theo hướng tỉnh Bình Thuận, Tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận tại huyện Tánh Linh đã triển khai lực lượng truy bắt.

Nguồn tin của PLO thông tin thêm, đến khoảng 15 giờ chiều nay, lực lượng công an đã khống chế, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Nhật Thanh (24 tuổi) ngụ tỉnh Kiên Giang đang chở người yêu lẩn trốn khi đến địa bàn huyện Nghị Đức, Tánh Linh.

Nghi can tại cơ quan công an.

Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang làm thủ tục bàn giao nghi can cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý theo thẩm quyền.

Nguồn tin của PLO cho biết thêm, Nguyễn Nhật Thanh có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Đồng Nai.