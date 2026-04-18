Nghiên cứu mở rộng đường Rừng Sác, làm đường 15B 18/04/2026 10:07

Mới đây, UBND TP.HCM vừa có văn bản Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và một số đơn vị liên quan về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn nối 15B và cải tạo nâng cấp đường Rừng Sác theo phương thức PPP (loại hợp đồng BT).

Trình hồ sơ tháng 12

Cụ thể, UBND TP.HCM chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính và các sở ngành về việc giao Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trên.

Từ đó, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định có liên quan. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác, cơ sở pháp lý của hồ sơ đề xuất đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Tuyến Rừng Sác sẽ được nâng cấp từ 6 làn hiện hữu lên 10 làn xe. Ảnh: ĐT

Việc giao nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư không làm phát sinh quyền ưu tiên hoặc chỉ định Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ tự cân đối nguồn kinh phí để thực hiện việc nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; không sử dụng ngân sách TP. Thời hạn hoàn thành Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và trình cấp có thẩm quyền xem xét là 12 tháng.

Công ty nghiên cứu, tiếp thu, thực hiện đầy đủ ý kiến góp ý, thẩm định của các cơ quan liên quan trong quá trình nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

UBND TP giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư sau khi hoàn thành, chủ trì tham mưu UBND TP.HCM về trình tự, thủ tục tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định.

UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Tuyến Rừng Sác là trục chính đô thị

Trong bối cảnh dự án hạ tầng, khu đô thị mới, tuyến metro và các công trình kết nối liên vùng, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ dần hình thành, đặc biệt là sự dịch chuyển dân cư từ trung tâm, áp lực giao thông qua Cần Giờ dự báo tăng cao, kéo theo nhu cầu di chuyển và lưu thông lớn.

Theo đó, với vai trò là trục giao thông huyết mạch của Cần Giờ, đường Rừng Sác đồng thời giữ chức năng quan trọng trong kết nối liên hoàn, tăng cường liên kết giữa khu vực này với các vùng lân cận.

Việc mở rộng đường Rừng Sác được TPHCM xác định là một trong những nhiệm vụ phát triển hạ tầng trọng điểm từ nay đến 2027, để đón đầu sự gia tăng mạnh về lượng khách du lịch và dân cư trong tương lai.

Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (được Thủ tướng phê duyệt năm 2025) cũng xác định tuyến đường Rừng Sác là tuyến trục chính đô thi với mặt cắt ngang 40-60m.

Vì thế, dự án mở rộng đường Rừng Sác với quy mô 8 làn xe cơ giới và 2 làn song hành, bề rông 60m được xác định phù hợp với Nghi quyết số 12 ngày 26/9/2022 của Thành ủy TP.HCM về định hướng phát triển Cần Giờ đến năm 2030.