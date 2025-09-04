Ngọc Hoa chính thức ngồi ghế nóng HLV trưởng VTV Bình Điền Long An 04/09/2025 07:36

(PLO)- VTV Bình Điền Long An gây sốc khi trao ghế nóng cho huyền thoại Ngọc Hoa, đặt cược vào bản lĩnh của cựu đội trưởng tuyển quốc gia giữa mùa giải cam go.

CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An vừa chính thức thông báo chia tay HLV Thái Quang Lai do không đạt được sự đồng thuận trong định hướng phát triển. Người thay thế là một gương mặt rất quen thuộc: cựu đội trưởng tuyển bóng chuyền quốc gia, Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

Ngọc Hoa sẽ thế HLV Thái Quang Lai dẫn dắt VTV Bình Điền Long An. Ảnh: VTVBĐLA

Theo phân công của lãnh đạo CLB, Ngọc Hoa sẽ trực tiếp dẫn dắt đội tham dự vòng 2 giải Vô địch quốc gia ngay sau khi trở về từ giải bóng chuyền trẻ Cúp các CLB quốc gia đang diễn ra tại Tam Đảo (Phú Thọ). Quyết định này đánh dấu bước ngoặt lớn, khi Bình Điền Long An đặt trọn niềm tin vào chính biểu tượng của mình.

Trưởng thành từ lò đào tạo bóng chuyền Long An, Ngọc Hoa đã gắn bó 14 năm thi đấu đỉnh cao cùng VTV Bình Điền Long An, chinh chiến nhiều giải trong và ngoài nước. Sau khi giải nghệ năm 2020, cô nhanh chóng chuyển sang nghiệp huấn luyện và từng đưa đội U-23 của CLB giành huy chương đồng giải trẻ quốc gia.

Cựu đội trưởng tuyển bóng chuyền Việt Nam làm HLV trưởng Bình Điền Long An. Ảnh: VTVBĐLA

Năm 2024, Ngọc Hoa gây bất ngờ khi trở lại sân đấu với vai trò cầu thủ kiêm HLV phó, góp phần đưa Bình Điền Long An giành chức vô địch quốc gia. Sang mùa 2025, cô tiếp tục đảm trách hai vai trò, đưa đội xếp nhì giai đoạn 1 giải Vô địch quốc gia và giành ngôi á quân AVC Champions League.

Song song đó, Ngọc Hoa còn góp mặt trong ban huấn luyện nhiều đội tuyển quốc gia, từ U-20 đến đội tuyển nữ Việt Nam ở các giải quốc tế lớn như SEA V-League và giải Vô địch thế giới 2025.

VTV Bình Điền Long An hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi hậu tại lễ xuất quân. Ảnh: HD

Trọng trách lần này vô cùng nặng nề khi Bình Điền Long An thiếu vắng nhiều trụ cột: Thanh Thúy đang thi đấu nước ngoài, còn Trà My dính chấn thương. Kỳ vọng đặt lên vai Ngọc Hoa không chỉ ở việc giữ vững vị thế của đội bóng chuyền quê hương mà còn khẳng định dấu ấn cá nhân ở cương vị thuyền trưởng.

Dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn, sự từng trải cùng bản lĩnh của một huyền thoại được kỳ vọng sẽ giúp Ngọc Hoa viết tiếp trang sử mới cho VTV Bình Điền Long An.