Người dân Đà Nẵng có thể tự theo dõi các điểm ngập lụt bằng cách đơn giản này

(PLO)- Người dân Đà Nẵng có thể tự theo dõi các điểm ngập lụt theo thời gian thực bằng cách sử dụng app Danang Smart City hoặc truy cập website muangap.danang.gov.vn.

Ngày 22-10, ông Nguyễn Văn Quốc, Giám đốc Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh TP Đà Nẵng, cho hay người dân có thể theo dõi trực tuyến các vị trí ngập lụt bằng một cách rất đơn giản.

Mục Bản đồ mưa ngập (vòng tròn đỏ) trên ứng dụng Danang Smart City.

Cụ thể, người dân tải về ứng dụng Danang Smart City trên điện thoại. Trên đó có mục Bản đồ mưa ngập, chỉ cần bấm vào sẽ dẫn đến website muangap.danang.gov.vn; hoặc cũng có thể truy cập trực tiếp vào website này.

Theo ông Quốc, mục Bản đồ mưa ngập có hai tính năng là báo tự động và cộng đồng cùng chia sẻ.

Tháp báo ngập tự động hiển thị vị trí đang ngập, độ ngập.

82 trạm đo mưa tự động.

1.304 khu vực đã từng bị sạt lở trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Ở tính năng cộng đồng cùng chia sẻ, người dân tự gửi lên trị trí điểm ngập mà mình đang đứng, ứng dụng sẽ cập nhật, qua ngày hôm sau hết ngập thì điểm đó sẽ bị ẩn đi.

Ở tính năng báo tự động, TP đã lắp 56 tháp báo ngập tự động và 82 trạm đo mưa tự động. Nước lên đến đâu sẽ có cảm biến đo và gửi về hiển thị trên bản đồ mưa ngập.

Theo ông Quốc, trên hệ điều hành Android đã cập nhật hết các vị trí thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ), còn trên IOS đang cập nhật thêm.