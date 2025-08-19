Người mẹ bật khóc khi tìm thấy con trai 3 tuổi lạc trong rẫy vắng 19/08/2025 21:51

(PLO)- Khi gặp lại con trai 3 tuổi đi lạc trong rẫy vắng, người mẹ ở Đắk Lắk ôm chầm lấy con, bật khóc nức nở.

Tối 19-8, lực lượng chức năng cùng người dân phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy bé trai 3 tuổi đi lạc trong rẫy vắng.

Trước đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, bà TH (ngụ phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) không thấy đứa con trai 3 tuổi của mình đâu nên tức tốc tìm kiếm.

Con trai bà H đã bình an vô sự sau khi đi lạc. Ảnh: N.D

Sau khi tìm kiếm nhiều nơi vẫn không rõ tung tích con trai, bà H đã báo tin, nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ. Đồng thời, bà H đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm con trai của mình.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân đã tỏa ra nhiều hướng, tìm kiếm con trai bà H.

Lực lượng chức năng cùng nhiều người dân hỗ trợ tìm kiếm con trai chị H. Ảnh: N.D

Đến gần 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng, người dân đã phát hiện con trai bà H đứng ở một rẫy vắng, cách nhà khoảng 2 km.

Gặp được con trai, thấy con bình an vô sự, bà H nức nở và gửi lời cảm ơn mọi người đã hỗ trợ mình.

Trao đổi với PLO, bà H cho biết khoảng 18 giờ cùng ngày, bà đang làm việc và để con trai chơi trước nhà. Vài phút sau, bà H quay ra nhìn thì không thấy con trai của mình đâu.

Bà H bật khóc nức nở khi tìm thấy con trai

“Tôi không hiểu vì sao con tôi lại đi được quãng đường xa vậy. Khi tôi hỏi thì con nói tự đi tìm tôi. Tôi thực sự cảm ơn mọi người và lực lượng chức năng đã hỗ trợ, giúp tôi nhanh chóng tìm thấy con”- bà H vui mừng.