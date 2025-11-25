Người phụ nữ lấy tiền người sau trả cho người trước, lãnh 14 năm tù 25/11/2025 14:34

(PLO)- Nhiều bị hại đã tin tưởng vào việc phân lô bán nền, buôn bán bất động sản có lợi nhuận cao nên đã tin tưởng chuyển tiền cho bị cáo.





Ngày 25-11, TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Thị Thu Hiền (34 tuổi, tỉnh Quảng Trị) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan trong vụ án lừa tiền góp mua bất động sản (BĐS), phân lô bán nền.

Theo đó, từ năm 2022, Hiền kinh doanh buôn bán BĐS bằng các hình thức phân lô bán nền và môi giới. Đồng thời, kêu gọi nhiều người chung tiền để đầu tư kiếm lợi nhuận cao.

Sau một thời gian, việc làm ăn thua lỗ, không có tiền để trả tiền gốc và tiền lời cho các nhà đầu tư. Hiền đã nhiều lần đưa thông tin gian dối để huy động tiền đầu tư rồi chia nhỏ các khoản tiền, xoay vòng trả cho các nhà đầu tư theo kiểu lấy tiền đầu tư sau trả cho khoản đầu tư trước.

Bị cáo khai nhận hành vi sai phạm trước HĐXX. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Năm 2023, với thủ đoạn kêu gọi đầu tư kiểu “trả tiền vốn đầu tư đủ, trả tiền lợi nhuận cao” cùng với việc sẽ phân lô bán nền, nhiều nhà đầu tư đã tin tưởng gửi tiền.

Hàng ngày, khi nhà đầu tư có tiền gửi cho Hiền, Hiền sẽ dùng để trả các khoản nợ, thanh toán một phần tiền vốn, phân phối lợi nhuận không có thực cho các khoản đầu tư đến hạn.

Trong đó, có những khoản tiền trả lãi cho chính các bị hại vừa chuyển tiền cho Hiền.

Đến ngày 26-7-2023, lúc này Hiền không có khả năng xoay vòng tiền để chi trả cho người đầu tư cũng như không huy động được nguồn tiền đầu tư nào khác nên đã bỏ đi khỏi địa phương. Hiền vào TP.HCM để trốn tránh trách nhiệm trả nợ và chuẩn bị cho việc sinh con.

Cơ quan công an xác định, từ tháng 3-2023 đến tháng 7-2023, Hiền đã chiếm đoạt của bảy bị hại với số tiền hơn 7,2 tỉ đồng.

Khai nhận tại toà, Hiền thừa nhận hành vi của bản thân và cũng xác nhận có kinh doanh BĐS, phân lô bán nền nên kêu gọi đầu tư.

Sau đó, làm ăn thua lỗ nên mới sinh ra việc đưa thông tin gian dối đầu tư có lãi cao, đánh vào tâm lý lòng tham của nhà đầu tư để chiếm đoạt tiền, có tiền xoay vòng.

“Các bị hại chỉ muốn lời, không muốn lỗ, không muốn rủi ro nên tôi đưa thông tin gian dối để thực hiện hành vi lừa đảo”, bị cáo nói.

Bị cáo cũng khai báo, trong số bảy bị hại, có một bị hại là bị cáo vay nặng lãi với số tiền lãi tính từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Mọi giao dịch được thể hiện rõ trong tin nhắn và sao kê tài khoản.

Nhiều bị hại đến dự phiên toà yêu cầu bị cáo trả lại tiền. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tranh luận tại toà, các bị hại liên tục yêu cầu bị cáo phải hoàn trả số tiền chiếm đoạt lớn hơn số tiền mà cơ quan điều tra thống kê. Bởi số tiền này là số tiền gốc và tiền lãi phát sinh có được khi đầu tư.

Tuy nhiên, đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị khẳng định, việc tính số tiền chiếm đoạt này dựa theo kết quả xác minh, trên cơ sở sao kê giao dịch cũng như số tiền lãi được nhận trong thời gian đó là không có thật mà chỉ lấy tiền người sau để gửi cho người trước.

Đồng thời, việc cho vay lãi nặng không xử lý hình sự bởi số tiền lãi này dưới 30 triệu đồng.

Đại diện VKSND cũng xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên cần có bản án nghiêm khắc để làm gương cho xã hội.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thu Hiền 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, yêu cầu hoàn trả lại số tiền chiếm đoạt của các bị hại.