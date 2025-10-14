Nguyên nhân quan trọng đẩy giá vàng thế giới lần đầu tiên lên trên 4.100USD/ounce 14/10/2025 07:57

(PLO)- Giá vàng thế giới chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố địa chính trị và bất ổn kinh tế, kỳ vọng về lãi suất cơ bản đồng USD tại Mỹ cũng như làn sóng mua mạnh của nhiều ngân hàng trung ương.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng vượt mốc 4.100USD/ounce. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 2,2% lên 4.106,48USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 3,3% lên 4.133USD/ounce.

Ảnh: NGỌC DIỆP

Giá vàng thế giới đã tăng 56% từ đầu năm

Theo phân tích của các chuyên gia, nguyên nhân quan trọng đẩy tăng giá vàng thế giới chính là việc căng thẳng Mỹ - Trung Quốc leo thang, kỳ vọng về khả năng Mỹ hạ lãi suất cơ bản đồng USD.

Giá vàng thế giới đã tăng 56% trong năm nay và vượt mốc 4.000USD/ounce lần đầu tiên trong tuần trước. Giá vàng thế giới chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố địa chính trị và bất ổn kinh tế, kỳ vọng về lãi suất cơ bản đồng USD tại Mỹ cũng như làn sóng mua mạnh của nhiều ngân hàng trung ương.

Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại quỹ Blue Line Futures, ông Phillip Streible, phân tích: “Giá vàng thế giới sẽ tiếp tục đà tăng. Thậm chí đến cuối năm 2026, giá vàng thế giới có thể chạm mức 5.000USD/ounce”.

Làn sóng mua mạnh của các ngân hàng trung ương, dòng tiền vào các quỹ ETF, căng thẳng Mỹ - Trung Quốc cũng như triển vọng lãi suất thấp tại Mỹ đang có những hỗ trợ quan trọng cho giá vàng, ông Streible phân tích.

Căng thẳng địa chính trị toàn cầu đang tiềm ẩn khả năng gia tăng, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đẩy cao căng thẳng với Trung Quốc.

Khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp bàn chính sách của tháng 10 hiện đang được tính toán ở mức 97%, tỉ lệ này với tháng 12 hiện được tính toán ở mức 100%. Vàng vốn là loại tài sản không mang lại lợi suất, giá vàng thế giới thường tăng mạnh trong môi trường lãi suất thấp.

Các chuyên gia phân tích tại Bank of America và Societe Generale hiện đang dự báo giá vàng thế giới sẽ vượt mức 5.000USD/ounce vào năm 2026; còn ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo giá vàng lên trung bình khoảng 4.488USD/ounce.

“Việc giá vàng thế giới điều chỉnh trong ngắn hạn không thể tránh khỏi, nhưng triển vọng dài hạn của giá vàng thế giới vẫn sáng sủa”- Trưởng bộ phận nghiên cứu tại ngân hàng Standard Chartered, bà Suki Cooper phân tích.

Giá vàng miếng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 142,10 – 144,10 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank tương đương 131,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 138,50 – 141,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 139,50 – 142,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 141,00 – 144,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.117 – 26.367 đồng/USD (mua vào – bán ra).