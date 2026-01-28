Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná có nhà đầu tư 28/01/2026 13:59

(PLO)- Liên danh Trung Nam – Sideros River được lựa chọn là nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná.

Ngày 28-1, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, vừa ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn liên danh Trung Nam – Sideros River là nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná.

Cảng biển tổng hợp Cà Ná. Ảnh: H.H

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná được xây dựng tại xã Cà Ná. Dự án có mục tiêu kinh doanh phát điện bao gồm nhà máy điện công suất 1.500 MW, kho cảng LNG công suất từ 1,0 – 1,2 triệu tấn/năm, hạng mục phụ trợ khác nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná có diện tích đất sử dụng khoảng 265 ha. Quy mô dự án gồm đầu tư đầu tư một nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí LNG, công suất 1.500 MW.

Hệ thống kho cảng LNG, tái hóa khí, công suất cầu cảng dự kiến 1 – 1,2 triệu tấn LNG/năm gồm một bồn chứa khoảng 220.000 m3 và hạ tầng kỹ thuật cho riêng một kho chứa LNG và hệ thống tái hóa khí.

Bên cạnh đó, xây dựng một bến cảng nhập khí LNG, đê chắn sóng phía đông dài 2.400 m, các công trình hạ tầng phụ trợ phục vụ cảng nhập LNG.

Tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 57.400 tỉ đồng, giá điện đề nghị trúng thầu là 3.294,22 đồng/kWh. Dự kiến dự án sẽ đi vào hoạt động trước ngày 31-12-2030.

Tỉnh Khánh Hòa lưu ý nhà đầu tư phải cam kết đủ vốn để thực hiện dự án, bổ sung các văn bản có liên quan đến Công ty Power China về quản lý và vận hành, bổ sung hợp pháp hóa lãnh sự trong quá trình thương thảo hợp đồng.

Đồng thời, xác định các mốc thời gian để giám sát, đôn đốc dự án, cam kết hoàn thành dự án đúng thời hạn và thực hiện đúng các nội dung trong hồ sơ dự thầu.

Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná nằm cạnh khu công nghiệp Cà Ná giai đoạn 1 có diện tích 378 ha do Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná thực hiện và cảng biển tổng hợp Cà Ná.

Cụm dự án này được định hướng thu hút đầu tư theo hướng sử dụng năng lượng xanh và hoạt động sản xuất chọn lọc phù hợp tiêu chí xanh, bền vững.