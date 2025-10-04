Nhạc sĩ Trần Tiến nhận Giải thưởng Lớn – Vì tình yêu Hà Nội 2025 04/10/2025 09:51

(PLO)- Tối 3-10, tại Hà Nội, lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 đã vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến với Giải thưởng Lớn, ghi nhận những đóng góp đặc biệt của ông cho Thủ đô qua âm nhạc.

Buổi lễ do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp cùng gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái tổ chức, diễn ra trong không khí trang trọng, đúng dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2025).

Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng.

Nhạc sĩ Trần Tiến được trao Giải thưởng Lớn vì đã mang đến cho Hà Nội những ca khúc giàu chất liệu văn hóa, gắn với mạch nguồn sông Hồng, phố cổ, xứ Đoài.

Các sáng tác như Ngẫu hứng sông Hồng, Lữ khách sông Hồng, Hà Nội ngày ấy, Ngẫu hứng phố… đã khắc họa Hà Nội vừa lãng mạn vừa hào hùng, trở thành biểu tượng văn hóa trong đời sống tinh thần người Việt.

Nhạc sĩ Trần Tiến được trao Giải thưởng Lớn vì đã mang đến cho Hà Nội những ca khúc giàu chất liệu văn hóa, gắn với mạch nguồn sông Hồng, phố cổ, xứ Đoài. Ảnh: Ban tổ chức

Âm nhạc của Trần Tiến không chỉ dừng lại ở những địa danh, mà còn dựng nên một không gian văn hóa Hà Nội rộng mở, dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Ông được đánh giá là một trong những nhạc sĩ để lại dấu ấn đậm nét nhất trong nền âm nhạc đương đại Việt Nam.

Ngoài Giải thưởng Lớn, ban tổ chức còn trao 4 giải đồng hạng cho các hạng mục Tác phẩm, Ý tưởng và Việc làm.

Ở hạng mục Tác phẩm, họa sĩ Phạm Bình Chương được vinh danh với loạt tranh “Xuống phố”, ghi lại vẻ đẹp Hà Nội suốt 20 năm qua. Bằng lối vẽ hiện thực, ông khắc họa những góc phố bình dị nhưng thấm đẫm hơi thở lịch sử và văn hóa.

Cùng hạng mục này, vở nhạc kịch Lửa từ Đất của Nhà hát Tuổi trẻ được trao giải nhờ tái hiện một phần lịch sử Hà Nội những năm 1930, khắc họa chân dung Bí thư Thành ủy đầu tiên Nguyễn Ngọc Vũ và tinh thần cách mạng của người dân Thủ đô.

Giải Việc làm – Vì tình yêu Hà Nội thuộc về Trung tâm Triển lãm Việt Nam, công trình được khởi công và hoàn thành trong thời gian kỷ lục, trở thành một trong những tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á. Với kiến trúc mô phỏng Thần Kim Quy, công trình được kỳ vọng là điểm nhấn kiến trúc, văn hóa, kinh tế của Thủ đô.

Giải Ý tưởng – Vì tình yêu Hà Nội được trao cho dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật tại Quảng An (Tây Hồ). Công trình do kiến trúc sư người Ý Renzo Piano thiết kế, mang cảm hứng từ sóng nước Hồ Tây, hứa hẹn trở thành biểu tượng văn hóa – nghệ thuật mới của Thủ đô trong tương lai.

Theo Ban tổ chức, Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội là nơi tôn vinh những trái tim, khối óc và bàn tay đã, đang và sẽ cống hiến cho Thủ đô. Trải qua 18 mùa giải, giải thưởng đã trở thành sự kiện thường niên uy tín, góp phần lan tỏa tình yêu Hà Nội trong nhiều lĩnh vực từ âm nhạc, hội họa đến kiến trúc, văn hóa.

Năm 2025, việc vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến cùng các tác phẩm, công trình tiêu biểu tiếp tục khẳng định sức sống và bản sắc đặc biệt của Hà Nội trong đời sống nghệ thuật và xã hội.