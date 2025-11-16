Nhập Khoa Y – Dược Cao đẳng Bình Thuận vào Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng 16/11/2025 10:51

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng chốt phương án nhập Khoa Y - Dược Trường Cao đẳng Bình Thuận vào Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng trong tháng 11.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vừa ký phương án tổng thể tổ chức sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong đó có phương án sắp xếp các trường cao đẳng thuộc UBND tỉnh.

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

Theo đó, sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông vào Trường Cao đẳng Đà Lạt. Đơn vị sẽ có cơ sở chính tại phường Xuân Hương - Đà Lạt và cơ sở đào tạo tại khu vực Đắk Nông với tên gọi là Trường Cao đẳng Đà Lạt. Thời gian hoàn thành trong tháng 11.

Nhập Khoa Y - Dược thuộc Trường Cao đẳng Bình Thuận vào Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng và hai trường cao đẳng nói trên phối hợp thực hiện hoàn thành trong tháng 11.

Được biết, Khoa Y – Dược Trường Cao đẳng Bình Thuận tổ chức giảng dạy thuộc lĩnh vực y tế ở ba cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và tổ chức các khóa bồi dưỡng nghề ngắn hạn cho người học có nhu cầu, quy mô đào tạo 841 người.

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng được thành lập năm 2009, là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế ở các bậc cao đẳng, trung cấp và dạy nghề, quy mô đào tạo 834 người.

Trường được phép đào tạo trình độ cao đẳng ngành điều dưỡng từ năm học 2011–2012, ngành dược từ năm học 2015-2016, ngành kỹ thuật phục hồi chức năng và kỹ thuật xét nghiệm y học từ năm học 2020 - 2021. Và đầu năm 2024, trường được cấp phép đào tạo ngành Y sỹ đa khoa trình độ cao đẳng.

Sau sắp xếp, tỉnh Lâm Đồng có ba trường cao đẳng thuộc UBND tỉnh, bảo đảm theo đúng quy định là các Trường Cao đẳng Đà Lạt, Cao đẳng Bình Thuận và Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.