Nhiều cao tốc nguy cơ không về đích ngày 19-12, Bộ Xây dựng yêu cầu giải pháp đột phá 26/10/2025 13:02

(PLO)- Theo Bộ Xây dựng, nếu các đơn vị tiếp tục duy trì việc thi công như hiện nay sẽ rất khó đưa dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, Cần Thơ - Cà Mau, Quy Nhơn - Chí Thạnh… về đích.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi chủ đầu tư dự án đường bộ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu và các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam gồm: Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong. Trong đó, Bộ yêu cầu các chủ đầu tư phải có giải pháp đột phá đưa dự án về đích vào cuối năm nay.

Tiến độ thi công cao tốc phụ thuộc vào khâu tổ chức thi công

Theo Bộ Xây dựng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, đến nay, nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu đã được tháo gỡ. Tiến độ hoàn thành dự án hiện phụ thuộc chủ yếu vào khâu tổ chức thi công của các nhà thầu, không phải đến từ lý do khách quan như trước.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, tiến độ thi công tại các dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu và một số dự án thành phần tuyến cao tốc Bắc - Nam vẫn chậm, chưa đáp ứng kế hoạch cam kết.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng kiểm tra thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. CHÂU ANH

Nguyên nhân chính do lãnh đạo một số nhà thầu chưa quyết liệt trong chỉ đạo; công tác tổ chức thi công còn manh mún, thiếu khoa học; chưa huy động đủ dây chuyền cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa để thi công cuốn chiếu; chưa tập kết đủ vật liệu và chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ.

Bộ Xây dựng khẳng định nếu không có sự thay đổi, bứt phá trong thời gian tới, các dự án sẽ khó hoàn thành đúng kế hoạch.

Trước tình hình đó, Bộ yêu cầu các ban quản lý dự án và nhà thầu coi việc bảo đảm tiến độ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, là “danh dự và trách nhiệm” của mỗi đơn vị.

Vì vậy, Ban Quản lý dự án (QLDA) 85 được giao lập lại tiến độ chi tiết từng hạng mục của dự án thành phần 2, thuộc cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, theo ngày và tuần, gắn với nhu cầu nhân lực, máy móc. Ban này phải kiểm soát chặt sản lượng, họp kiểm điểm tiến độ hằng tuần và điều chuyển khối lượng đối với nhà thầu chậm.

Các nhà thầu phải tập kết đủ vật liệu, bố trí thiết bị thi công cuốn chiếu, tăng cường nhân lực và nguồn tài chính để bảo đảm tiến độ. Đơn vị nào chậm trễ sẽ bị xử lý, điều chuyển khối lượng.

Bộ Xây dựng siết trách nhiệm các ban quản lý và nhà thầu

Đối với các dự án thành phần trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ – Cà Mau, Bộ yêu cầu lập lại tiến độ chi tiết từng hạng mục, từng nhà thầu theo ngày, tuần; xác định rõ nhu cầu máy móc, nhân lực, bảo đảm hoàn thành và thông xe tuyến chính vào ngày 19-12.

Với dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, Bộ Xây dựng yêu cầu lãnh đạo Ban QLDA 7 nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quản lý, điều hành dự án; chấn chỉnh các đơn vị chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và Bộ, với mục tiêu hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào khai thác dịp 19-12-2025.

Chủ đầu tư phải chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn giám sát xây dựng lại tiến độ chi tiết từng hạng mục theo từng ngày, từng tuần, kèm nhu cầu máy móc, thiết bị, nhân lực. Các nhà thầu phải tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, bảo đảm hoàn thành phần móng cấp phối đá dăm, cấp phối đá dăm gia cố xi măng trước ngày 25-11; hoàn thành thảm bê tông nhựa và hệ thống an toàn giao thông trước ngày 10-12 tới đây.

Các nhà thầu thi công dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Cà Mau thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam ăn tối trên công trường. Ảnh: V.LONG

Bộ cũng yêu cầu giám đốc và phó giám đốc QLDA 7 phụ trách dự án phải thường trực tại hiện trường để chỉ đạo, tổ chức họp kiểm điểm hàng ngày. Nếu công việc nào chậm, các nhà thầu phải có giải pháp khắc phục ngay trong tuần kế tiếp, không để dồn khối lượng; trường hợp không khắc phục được, phải điều chuyển khối lượng cho đơn vị khác.

Thêm vào đó, Bộ Xây dựng nghiêm khắc phê bình 1 số nhà thầu vì chưa nỗ lực trong triển khai, chưa bố trí đủ tài chính, máy móc, nhân lực, dẫn đến chậm tiến độ.

Bộ yêu cầu lãnh đạo cấp cao của các nhà thầu này trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công trường, kịp thời bổ sung thiết bị, nhân lực, vật lực để đáp ứng kế hoạch hằng ngày, hằng tuần; tổ chức thi công cuốn chiếu nền, móng, mặt đường; hoàn thiện lề, rãnh, mái taluy và hệ thống an toàn giao thông đến đâu, hoàn chỉnh đến đó.

Với dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Bộ yêu cầu QLDA 2 phối hợp chặt với các bên triển khai hạng mục thu phí tại nút giao đầu tuyến, bảo đảm hoàn thành lắp đặt thiết bị thu phí trước khi công trình đưa vào khai thác.

Chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu tăng thêm mũi thi công hệ thống dải phân cách và rãnh hầm số 3; tập trung thi công ống bên phải của hầm số 3 để bảo đảm hoàn thành dịp 19-12 tới đây.

Còn với dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Bộ yêu cầu QLDA 85 đề nghị Tổng Công ty Trường Sơn đẩy nhanh thi công móng, mặt đường đoạn tuyến Km20+000 - Km20+200 và đường hoàn trả Ân Tường Đông 2; bổ sung mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ rãnh và hệ thống an toàn giao thông.

Tương tự, dự án đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh cũng được Bộ yêu cầu Ban QLDA 85 chấn chỉnh công tác điều hành, tổ chức thi công của nhà thầu Hải Đăng, yêu cầu nhà thầu tập trung thi công đúng phạm vi, khối lượng đảm nhận. Sau 5 ngày, nếu không có chuyển biến phải thực hiện điều chuyển để đảm bảo tiến độ chung.

Sau khi có chỉ đạo của Bộ Xây dựng, các chủ đầu tư dự án cho biết sẽ thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, song song đó một số Ban QLDA đã phát động phong trào thi đua để đưa dự án về đích đúng hẹn.