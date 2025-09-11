Cần chế tài xử lý nghiêm các chủ đầu tư dự án điện chậm tiến độ 11/09/2025 21:16

(PLO)- Trong bối cảnh tiến độ triển khai các dự án điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh còn chậm, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu có chế tài xử lý nghiêm các chủ đầu tư.

Chiều 11-9, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với toàn quốc về tình hình triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu cần có chế tài xử lý nghiêm đối với các nhà đầu tư đăng ký phát triển các dự án năng lượng nhưng chậm, hoặc không triển khai, làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia.

Đưa các nhà máy vào vận hành sớm hơn 3-6 tháng

Với các dự án đã có chủ đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, đường găng tiến độ, gửi về UBND các tỉnh, thành phố để báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, theo dõi theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố được giao chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đưa các nhà máy vào vận hành sớm hơn từ 3-6 tháng; có phương án xử lý nghiêm đối với các nhà đầu tư chậm, hoặc không triển khai các dự án, làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia.

Đối với các dự án chưa có chủ đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các địa phương triển khai ngay việc lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thành nhiệm vụ này trong quý 4-2025.

"Bộ Công Thương, các địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để chậm trễ trong việc lựa chọn nhà đầu tư, ảnh hưởng đến việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị, báo cáo Chính phủ trước ngày 20-9.

Các bộ, ngành, địa phương rà soát, xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền. Tuyệt đối không để các dự án, công trình ách tắc do việc xử lý chậm trễ các thủ tục hành chính, hoàn thành nhiệm vụ này trong tháng 10.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu có chế tài xử lý nghiêm nhà đầu tư đăng ký phát triển các dự án năng lượng nhưng chậm, hoặc không triển khai. Ảnh: VGP

Đồng thời, Bộ Tài chính rà soát kỹ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư... để ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bảo đảm sớm đưa các dự án điện vào vận hành, hoàn thành trong tháng 10.

Bộ NN&MT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan xem xét, đánh giá, lựa chọn, quyết định việc lựa chọn đơn vị khảo sát và giao khu vực biển để thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi, hoàn thành trong tháng 10.

Về cơ chế phát triển các dự án điện khí LNG nhập khẩu, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương đánh giá kỹ việc triển khai Nghị định số 100/NĐ-CP, đôn đốc thực hiện theo thẩm quyền, bảo đảm thực thi hiệu quả các cơ chế, chính sách.

Tuyệt đối không để thiếu nhiên liệu tại các nhà máy điện

Cũng tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và Binh đoàn 19 (Bộ Quốc phòng) quyết liệt triển khai các dự án nguồn điện và lưới điện được giao làm chủ đầu tư, bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhất là 2 dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của đất nước.

Các tập đoàn chỉ đạo các nhà máy điện làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu cho các nhà máy điện, thiếu hụt nước các hồ thuỷ điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động đẩy nhanh tiến độ đàm phán hợp đồng mua bán điện. Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam chỉ đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam sớm hoàn thành thoả thuận giao cắt tuyến ống Cái Mép - Phú Mỹ để đưa vào vận hành cung cấp khí cho Trung tâm Nhiệt điện Phú Mỹ trong tháng 10.

Các chủ đầu tư các dự án điện nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần báo cáo rõ và đề xuất giải pháp xử lý nhằm đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Thanh Hoá xem xét, xử lý kiến nghị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Công Thanh về việc hỗ trợ triển khai dự án Nhà máy điện LNG Công Thanh.