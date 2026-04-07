Nhiều công trình ở Quảng Ngãi chậm tiến độ, giải ngân lẹt đẹt 07/04/2026 11:34

Hết quý I-2026, tỉnh Quảng Ngãi mới giải ngân hơn 7% kế hoạch vốn đầu tư công, tương đương khoảng 541/7.316 tỉ đồng. Thực tế tại nhiều công trường cho thấy tiến độ thi công chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giải ngân.

Loạt dự án trọng điểm thi công cầm chừng

Tại dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi (đoạn qua phường Trương Quang Trọng đến xã Bình Sơn), máy móc, vật tư được tập kết nhưng thi công rất hạn chế. Ở khu vực cầu vượt Tỉnh lộ 621, chỉ lác đác công nhân làm việc ở hạng mục cọc khoan nhồi.

Dự án gặp khó về tiến độ.

Tương tự, dự án đường Thạch Bích - Tịnh Phong (tổng vốn gần 700 tỉ đồng) cũng rơi vào cảnh thi công cầm chừng do chưa có mặt bằng sạch, nhiều vị trí gần như “đóng băng”.

Công trường ngỗn ngang, thưa thớt nhân lực.

Ở khu vực phía tây của tỉnh, một số công trình chậm tiến độ kéo dài. Có dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 nhưng đến nay mới đạt khoảng 40% khối lượng, thậm chí có dự án gần như dừng thi công do biện pháp thi công không còn phù hợp thực tế.

Điển hình là dự án cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim đến xã Ya Ly (tổng vốn gần 170 tỉ đồng). Khởi công từ tháng 9-2022, nhưng đến nay phần cầu mới hoàn thành hai mố, các trụ giữa lòng hồ vẫn “đứng hình”.

Mới chỉ hai mố cầu hoàn thành, phần còn lại giữa hồ vẫn đứng bánh.

Nguyên nhân được xác định do mực nước hồ thủy điện Ia Ly sau khi mở rộng luôn cao hơn thiết kế từ 6-12m, có thời điểm vượt tới 17m, khiến phương án thi công dưới nước không còn khả thi. Nhà thầu buộc phải giãn tiến độ để đảm bảo an toàn, dẫn đến công trường nhiều tháng không phát sinh khối lượng mới.

Mặt bằng vẫn là nút thắt lớn

Theo Sở Tài chính Quảng Ngãi, ngoài yếu tố kỹ thuật, vướng mắc lớn nhất vẫn là công tác giải phóng mặt bằng. Việc chậm xác định giá đất cụ thể khiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư kéo dài, làm chậm tiến độ hàng loạt dự án.

Bên cạnh đó, nhiều dự án chuyển tiếp đang tập trung hoàn ứng khối lượng năm 2025, trong khi chưa được gia hạn thời gian thực hiện sang năm 2026 nên chưa đủ cơ sở pháp lý để giải ngân vốn mới.

Nhiều dự án lớn gặp khó do thiếu mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng nhìn nhận, tỷ lệ giải ngân hiện nay là quá thấp. Yêu cầu các đơn vị liên quan phải nâng cao trách nhiệm, không để tình trạng đổ lỗi kéo dài từ công trường đến giải ngân.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thành xác định giá đất cho từng dự án, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu để sớm tạo khối lượng thi công.