Nhiều người bất ngờ, cảm động vì được người lạ đóng viện phí 08/08/2025 14:49

(PLO)- Không để lại tên, lời nhắn, những người lạ tốt bụng lặng lẽ đến bệnh viện đóng viện phí cho những bệnh nhân khó khăn khiến họ xúc động. Trào lưu "đóng viện phí cho người lạ" đang tiếp tục lan tỏa trên mạng xã hội.

Tại hành lang Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), những cuộc gặp ấm lòng giữa bệnh nhân và các nhà hảo tâm vốn đã trở nên quen thuộc. Hôm nay, không khí càng rộn ràng hơn khi nhiều người lạ tìm đến, hỏi thăm bệnh viện về các trường hợp khó khăn và lặng lẽ hỗ trợ viện phí, hưởng ứng trào lưu “đóng viện phí cho người lạ” đang lan tỏa trên mạng xã hội.

﻿ Nhiều mạnh thường quân đã âm thầm đóng viện phí cho người bệnh từ trước khi rộ trào lưu “đóng viện phí cho người lạ”. Ảnh: DI LINH

Cảm ơn tấm lòng của những người xa lạ

Ở một góc phòng bệnh, chị Dương Thị Hằng (41 tuổi, quê Đồng Nai) ngồi bên giường bệnh, chậm rãi đọc từng trang sách cùng con trai. Bé trai 14 tuổi bị bệnh hô hấp nặng, phải nằm viện nhiều tuần qua.

Từ ngày con trai nhập viện, chị Hằng đành gác lại công việc gắn bó bao năm dành thời gian chăm sóc con. Mọi chi phí sinh hoạt và viện phí giờ chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chồng chị – cũng là một công nhân.

Chị Hằng đọc sách cùng con ở bệnh viện. Ảnh: DI LINH

Chị Hằng kể, gia đình ở Đồng Nai lên TP.HCM nên tiền đi lại, ăn ở, thuốc men… ngày nào cũng phải tính từng đồng, trong khi viện phí vượt quá khả năng. Chưa biết xoay xở ra sao, chị nhận được tin có người hỗ trợ đóng viện phí. "Không quen, chẳng hẹn, những người lạ tốt bụng đã đóng viện phí cho tôi. Tôi mang ơn họ nhiều lắm!", chị Hằng xúc động.

Cũng "bám trụ" bệnh viện lâu nay, anh Thạch Trầm Kiệt (33 tuổi, quê Vĩnh Long) đang bón từng thìa sữa cho con trai 19 tháng tuổi bị xuất huyết não. Từ khi con bệnh, anh nghỉ làm công nhân xưởng gỗ lo chăm con, còn vợ tiếp tục đi làm.

Anh Kiệt kể, bình thường thu nhập gia đình chỉ vừa đủ ăn. Từ ngày con bệnh, tiền bạc thiếu trước hụt sau, vợ chồng phải chạy vạy khắp nơi. Viện phí cho con hơn 200 triệu đồng, nhưng nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, gánh nặng tiền đâu đóng viện phí trên vai anh chị đã vơi rất nhiều.

“Tôi rất biết ơn những người tốt bụng, không ngờ lúc mình khó khăn nhất lại nhận được nhiều tình thương từ những người xa lạ đến vậy", anh nói mà mắt rưng rưng.

Chị Hồ Thị Tiên (43 tuổi, quê Quảng Ngãi) đang chăm sóc con gái hơn 2 tuổi tại bệnh viện. Cả đời gắn bó với nương rẫy, chị chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải rời quê, khăn gói vào thành phố trong nỗi lo chồng chất để cứu con. Bé mang trong mình nhiều căn bệnh cùng lúc khiến việc điều trị kéo dài, khó khăn tăng gấp bội.

Chị Tiên cùng con gái trong bệnh viện. Ảnh: DI LINH

“Hiện tôi vẫn đang ứng viện phí, các bác sĩ nói cứ lo chữa trị cho con, chuyện tiền bạc tính sau. May mắn cho tôi là có những mạnh thường quân kịp thời giúp đỡ, họ đã nâng đỡ tôi, cho tôi thêm sức mạnh để tiếp tục”, chị Tiên nghẹn giọng.

Đưa yêu thương đến đúng nơi cần

Chị Nguyễn Thị Thuý – Phó Trưởng Phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết hiện bệnh viện có hơn 10 nhóm thiện nguyện hoạt động bền bỉ và âm thầm hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi nghèo như Hát để sẻ chia, MMO, Hướng Dương Xanh, Thuận Tâm, An Nhiên Tour…

Mỗi nhóm đều xuất phát từ những tấm lòng nhân ái, họ có nhiều ngành nghề khác nhau, thường xuyên kết nối với Phòng CTXH để tìm và hỗ trợ kịp thời các trường hợp khó khăn.

Theo chị Thuý, nguồn này tập trung vào những bệnh nhi nghèo đang cần chi phí điều trị hoặc phẫu thuật, với tiêu chí minh bạch và thực sự cần thiết. Mọi trường hợp đều được xác minh rõ ràng trước khi nhóm thiện nguyện ra tay giúp đỡ.

“Trung bình mỗi tháng, Phòng CTXH phối hợp hỗ trợ cho hơn 1.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời tiếp đón hơn 500 lượt nhà hảo tâm đến chia sẻ cùng bệnh nhân”, chị Thuý nói.

Theo đó, việc hỗ trợ viện phí luôn được thực hiện thông qua Phòng CTXH để đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và minh bạch tài chính. Với các bệnh nhi khó khăn, những khoản hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp gia đình bớt gánh nặng mà còn tiếp thêm niềm tin và hy vọng trong hành trình điều trị.

“Những mô hình thiện nguyện như thế này rất đáng được nhân rộng. Không cần là tổ chức lớn, chỉ cần xuất phát từ tấm lòng chân thành, mỗi người đều có thể góp phần mang lại sự sống và nụ cười cho các em nhỏ đang chống chọi bệnh tật,” chị Thúy chia sẻ.

Rộ trào lưu "đóng viện phí cho người lạ" Trào lưu “đóng viện phí cho người lạ” đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút đông đảo cộng đồng hưởng ứng. Thay vì kêu gọi chuyển khoản hay nhận quyên góp, những bạn trẻ tạo trend này chọn cách quay video giới thiệu hoàn cảnh cụ thể cần giúp đỡ, rồi kêu gọi mọi người nếu muốn hỗ trợ hãy trực tiếp đến Phòng CTXH của một bệnh viện để đóng viện phí. Đông đảo người dân mong trào lưu này được hưởng ứng và cùng kêu gọi nhau làm theo. Ảnh chụp màn hình. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, chị Nguyễn Thị Thúy – Phó phòng Công tác xã hội – cho biết thời gian gần đây, đã có một số bạn trẻ tìm đến bệnh viện để đóng viện phí cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Chị chia sẻ, phần lớn các nhóm thiện nguyện đến đây đều là các bạn trẻ năng động, nhiệt huyết. “Nếu những hành động đẹp như thế này tiếp tục được lan tỏa, chắc chắn sẽ mang lại giá trị thiết thực hơn nữa cho các bệnh nhi và gia đình các em. Bệnh viện luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ để những việc làm ý nghĩa đó đến được đúng nơi, đúng người” chị nói.