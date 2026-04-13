Nhiều người trên 7 tàu hút cát nhảy xuống sông bỏ trốn khi gặp công an 13/04/2026 21:39

(PLO)- Công an Đồng Tháp tăng cường xử lý khai thác cát trái phép, liên tiếp phát hiện và bắt giữ 7 phương tiện trên sông Tiền; nhiều người liên quan nhảy xuống sông bỏ trốn khi bị kiểm tra.

Tối 13-4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp Công an xã Hiệp Đức phát hiện, bắt giữ 7 phương tiện thủy liên quan hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ cát trái phép trên sông Tiền.

Theo thông tin ban đầu, đêm 11-4, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an xã Hiệp Đức tuần tra trên tuyến sông Tiền, đoạn qua ấp Tân Bường A thì phát hiện 2 phương tiện đang khai thác cát trái phép.

Lực lượng chức năng bắt quả tang các phương tiện khai thác cát trái phép tại thuỷ phận ấp Tân Bường A, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp

Lực lượng chứng năng đo đạc, xác định khối lượng cát trên phương tiện vi phạm

Khi lực lượng chức năng tiếp cận, nhiều người trên các phương tiện đã nhảy xuống sông bỏ trốn, số còn lại điều khiển phương tiện tháo chạy nhưng bị truy đuổi, bắt giữ.

Cùng thời điểm, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện thêm 3 phương tiện có dấu hiệu khai thác, vận chuyển cát trái phép trên đoạn sông thuộc ấp Tân An, xã Hiệp Đức. Khi kiểm tra, một số người nhảy xuống sông, các phương tiện còn lại bị truy đuổi và tạm giữ.

Qua kiểm tra, trên các phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát và chứa cát nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm.

Phương tiện cùng số cát mà các đối tượng bỏ lại, nhảy sông bỏ trốn. Ảnh: CACC

Đến đêm 12-4, tổ công tác tiếp tục phát hiện 2 ghe gỗ tàng trữ cát trên tuyến sông Tiền, đoạn qua phường Thới Sơn. Khi phát hiện lực lượng công an, người điều khiển phương tiện đã nhảy xuống sông bỏ trốn. Qua đo đạc, tổng khối lượng cát trên 2 phương tiện khoảng 46 m³.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ các phương tiện, mời làm việc những người liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.