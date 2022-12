Nhiều sai phạm ở Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên - Huế

(PLO)- Thanh tra tỉnh nêu ra nhiều sai phạm tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên - Huế.

Ngày 21-12, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết liên quan đến nhiều sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên - Huế mà kết luận Thanh tra tỉnh vừa công bố, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, giao Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, báo cáo UBND tỉnh.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc chấp hành các quyết định của chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên - Huế.

Đối với dự án Nuôi trồng nông nghiệp sạch Lộc An, về chủ trương đầu tư dự án, Quyết định 377A/QĐ-CNH ngày 12-6-2018 của Chủ tịch HĐQT Công ty phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến gần 15 tỉ đồng đồng từ nguồn vốn của công ty và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Ngày 21-10-2019, Công ty có văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư số 560/CV-HWS gửi UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Sở KH&ĐT với tổng mức gần 18 tỉ đồng.

Sau đó, ngày 16-1-2020, Công ty có Quyết định 37A/QĐ-CNH phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 15,6 tỉ đồng (quyết định này không thay thế hoặc sửa đổi Quyết định 377A/QĐ-CNH nêu trên)

Công ty không báo cáo hoặc cung cấp được các hồ sơ, tài liệu, chứng từ có liên quan để xác định thời điểm triển khai thực hiện dự án. Qua thanh tra cho thấy thực tế, dự án đã được triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày ban hành các văn bản nêu trên, đưa vào hoạt động trước tháng 3-2019.

Mặt khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (thời điểm này là ông Trương Công Nam) ban hành chủ trương quyết định đầu tư là không đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Do đó, dự án không thực hiện theo đúng các trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng; dự án được đầu tư xây dựng nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định...

Ngoài ra, Công ty đã chỉ định Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Hưng Long tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình dự án này với giá chỉ định thầu là 455 triệu đồng; chỉ định công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Trí Huy tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công và dự toán công trình với giá chỉ định thầu là 40 triệu đồng.

Tuy nhiên, công ty không thanh toán hai khoản chi phí tư vấn này, do trên thực tế, việc lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật do công ty tự thực hiện; việc thẩm tra bản vẽ thi công và dự toán do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Trí Huy thực hiện nhưng không thanh toán.

Về đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo nhà để xe và kho lưu trữ thuộc Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước. Căn cứ hồ sơ, tài liệu Công ty cung cấp, cho thấy, công trình Nhà để xe có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 13,5 tỉ đồng thuộc nguồn vốn Công ty.

Công ty ban hành hai quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, gồm: Quyết định 255B/QĐ-CNH ngày 14-4-2020 với tổng dự toán hơn 13 tỉ đồng; Quyết định 787A/QĐ-CNH ngày 5-11-2020 với tổng dự toán hơn 1,2 tỉ đồng.

Công ty đã chỉ định thầu Công ty Cổ phần Xây dự Kiến trúc Hạ tầng KANSAI (sau đây gọi là Công ty KANSAI) thực hiện phần thi công xây dựng với tổng giá trị hơn 11 tỉ đồng, giảm 5,9% so với dự toán được phê duyệt và đã nghiệm thu, thanh toán hoàn thành với tổng giá trị gần 11,3 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do công tác lập, thẩm tra và phê duyệt dự án không đúng quy định, dẫn đến Công ty đã thanh toán cho Công ty KANSAI vượt so với quy định 27 triệu đồng.

Mặc dù, công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 4-2021 nhưng đến nay, Công ty chỉ mới tăng giá trị tài sản đối với phần xây dựng; chưa hạch toán tăng giá trị tài sản đối với các chi phí liên quan khác.

Ngoài ra, còn nhiều sai phạm khác được nêu ở kết luận thanh tra, như Công ty nhượng bán vật tư cho đơn vị khác với giá bán thấp hơn giá trị mua vào gây thiệt hại cho công ty; Công ty đã chi tiền thù lao công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất năm 2019 - 2020 với tổng số tiền hơn 11,1 tỷ đồng không đúng theo quy định,...

Kết luận thanh tra nêu về đầu tư dự án Nuôi trồng nông nghiệp sạch Lộc An và Dự án Nhà lưới trồng rau tại Nhà máy Xử lý Quảng Tế 1: Cả hai dự án không thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai; dự án được đầu tư xây dựng nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định,... Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát của Công ty, liên đới chịu trách nhiệm là HĐQT giai đoạn 2018-2021.

Công trình Nhà để xe đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ tháng 4-2021 nhưng đến nay công ty chỉ mới tăng giá trị tài sản đối với phần xây dựng; chưa hạch toán tăng giá trị tài sản đối với các chi phí liên quan khác... Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát Công ty giai đoạn 2020, 2021.

Chánh Thanh tra Thừa Thiên - Huế kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh này chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp với Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng và các tập thể, cá nhân có liên quan thời kỳ 2019 - 2021.

TP.HCM yêu cầu thanh tra đột xuất taxi giả mạo 'như nấm sau mưa' (PLO)- Sở GTVT TP.HCM đã yêu cầu Thanh tra các sở ngành cũng phối hợp để thanh tra đột xuất tình trạng giả mạo các taxi thương hiệu như Vinasun, Mailinh.

NGUYỄN DO