Nhiều trường học tại TP.HCM không thu quỹ phụ huynh 28/09/2025 06:03

(PLO)- Đầu năm học 2025-2026, nhiều trường học tại TP.HCM thông báo không thu phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh (còn gọi là quỹ phụ huynh).

Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh cho phép thu kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường (còn gọi quỹ lớp, quỹ trường).

Giảm áp lực cho giáo viên, phụ huynh

“Năm học này hiệu trưởng thông báo không vận động quỹ trường, giáo viên bớt áp lực hẳn. Nhưng nếu không có nguồn quỹ này hỗ trợ, việc tổ chức các phong trào, hoạt động văn nghệ, sân chơi sẽ khó mà hoành tráng” - một giáo viên chủ nhiệm lớp 12, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu, TP.HCM cho hay.

Cô trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu, trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tuy không thu quỹ phụ huynh, nhưng các lớp vẫn có thể thu quỹ lớp theo đúng tinh thần của Thông tư 55 để phục vụ các khoản chi phát sinh của lớp như mua pin cho micro, phô tô tài liệu, chi phí cho các hoạt động cắm hoa, làm thiệp.

“Quỹ lớp do phụ huynh đóng trên tinh thần tự nguyện. Ai có nhiều đóng nhiều, có ít đóng ít, ai khó khăn được giảm hoặc không phải đóng. Đôi khi giáo viên chủ nhiệm bỏ tiền túi hỗ trợ một số hoạt động. Việc thu chi được công khai trên group phụ huynh để mọi người dễ theo dõi, giám sát. Nhiều năm làm chủ nhiệm, tôi luôn được phụ huynh hỗ trợ, đồng hành” - cô giáo chủ nhiệm này nói thêm.

Chị Lư Thụy Yến Tâm, phụ huynh học sinh Trường THCS Tô Ký, xã Hóc Môn, chia sẻ nhiều năm nay, trường con chị không thu quỹ lớp, quỹ trường.

"Việc này giúp phụ huynh giảm đáng kể áp lực tài chính, đặc biệt với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Riêng chi phí phô tô tài liệu học tập của các con trong suốt năm học, phụ huynh thống nhất mỗi người góp một ít" - chị Tâm nói.

Giờ học Tin học của cô trò Trường THCS Tô Ký, xã Hóc Môn. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Không thu quỹ vẫn có cách hoạt động ổn

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Tô Ký, cho hay khu vực này đa phần người dân nhập cư, còn nhiều khó khăn. Do đó, nhiều năm qua trường chủ trương không thu quỹ lớp, quỹ trường.

“Các vật dụng như chổi, thùng rác trong lớp được nhà trường trang bị, các lớp chỉ thu tiền theo từng đợt để phô tô tài liệu cho học sinh. Đối với hoạt động văn nghệ, trường cũng không yêu cầu thuê trang phục riêng” - bà Hằng nói, đồng thời cho hay trường vừa gửi đề xuất lên UBND phường xin kinh phí sơn sửa cầu thang, thiết bị nhà vệ sinh, thay bàn học cho học sinh.

“Đây là năm đầu tiên tôi quyết định không thu quỹ trường dù Thông tư 55 cho phép. Trước đó, chúng tôi đã thực hiện thu quỹ trường theo nguyên tắc tự nguyện, không cào bằng, được phụ huynh đồng hành và ủng hộ” - ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ thông tin.

Cũng theo ông Đảo, năm nay nếu các lớp thấy cần kinh phí cho các hoạt động sẽ tự vận động phụ huynh. “Tuy nhiên, tôi chỉ đạo sát sao để việc này không trở thành gánh nặng “chuyển từ trường sang lớp”. Giáo viên chủ nhiệm đã được hướng dẫn cụ thể, chỉ vận động những khoản thật cần thiết, cụ thể như mua vật dụng lớp học hoặc tài liệu học tập" - ông Đảo nhấn mạnh.

Ông Đinh Văn Trịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền, phường Tân Thới Hiệp, chia sẻ Thông tư 55 của Bộ GD&ĐT cho phép trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh huy động các nguồn lực xã hội hoá. Tuy nhiên, Ban Giám hiệu trường quyết định không thu kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh.

Trường THCS Nguyễn Hiền, phường Tân Thới Hiệp, chủ trương không thu quỹ phụ huynh trong năm học này. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Chúng tôi nhận thấy đóng góp dù là tự nguyện, nhưng với một số gia đình nó có thể trở thành áp lực không nhỏ. Trường sẽ dùng ngân sách để chi cho các hoạt động chính khoá và một số hoạt động ngoại khoá cơ bản. Cạnh đó kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức và các mạnh thường quân tài trợ cho các hoạt động lớn" - ông Trịnh nói thêm.