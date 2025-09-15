Nhóm thanh niên vô cớ chém 2 người trọng thương rồi về nhà ngủ 15/09/2025 12:07

(PLO)- Công an Phú Thọ khởi tố ba thanh niên mang dao đi "thể hiện bản thân", chém hai người trọng thương rồi về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày 15-9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đường Tuấn Linh (22 tuổi), Bùi Đức Khoa (21 tuổi) và Nguyễn Anh T (17 tuổi), cùng trú xã Thịnh Minh, về tội cố ý gây thương tích.

Đây là nhóm đối tượng mang dao tự chế đi “thể hiện bản thân”, vô cớ tấn công hai người đi đường gây thương tích.

Nhóm thanh niên chém hai người trọng thương rồi về nhà ngủ. Ảnh: CA

Theo điều tra, khoảng 3h40 ngày 5-9, nhóm này điều khiển xe máy Suzuki BKS 70L1-693.44, mang theo dao dài khoảng 60cm, lượn quanh đường phố tìm người ra tay.

Tại tổ 9 phường Kỳ Sơn, chúng ép xe anh BVC (17 tuổi, trú xã Tân Lạc) và chém nhiều nhát, trong đó có một nhát trúng vùng đầu. Sau đó, trên đường bỏ chạy, nhóm tiếp tục tấn công anh BVA (19 tuổi, ngụ xã Cao Phong). Hai nạn nhân hiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Sau khi gây án, các đối tượng trở về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Từ tin báo của quần chúng, Công an phường Kỳ Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng điều tra, bắt giữ nhóm nghi phạm, thu giữ hung khí và phương tiện gây án.