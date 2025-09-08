Quảng Ngãi: Xuyên đêm truy bắt kẻ cầm dao đuổi chém người đi đường 08/09/2025 15:47

(PLO)- Sau khi đuổi chém người đi đường gây náo loạn tỉnh lộ 623B, Tuấn bỏ trốn vào rừng keo.

Ngày 8-9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa phối hợp cùng Công an xã Nghĩa Giang bắt giữ Phạm Tuấn (36 tuổi, trú xã Nghĩa Giang) vì có hành vi cầm dao đuổi chém người đi đường.

Theo điều tra ban đầu, chiều 7-9, Tuấn cầm dao lao ra tỉnh lộ 623B vừa la hét vừa chửi bới. Tuấn còn đuổi chém người đi đường, khiến khu vực hỗn loạn.

Hình ảnh Tuấn cầm dao đuổi chém người đi đường.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt để khống chế. Tuy nhiên, Tuấn liên tục chống trả, tấn công cả người đi đường lẫn lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ trốn vào rừng keo thuộc xã Trà Giang.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã được huy động xuyên đêm bao vây khu rừng. Lợi dụng đêm tối, lại mang theo hung khí và có biểu hiện bất thường, Tuấn lẩn trốn, gây khó khăn cho việc truy bắt.

Đến sáng 8-9, Tuấn bị công an khống chế, bắt giữ.

Theo hồ sơ, Phạm Tuấn là người nghiện ma túy, từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc tập trung. Người này vừa trở về địa phương hồi tháng 4.