Những 'anh trai' nào tham gia concert 'Anh trai say hi' tại Mỹ vào cuối tháng 7 này? 16/07/2025 21:56

(PLO)- Trấn Thành cho biết anh không tham gia concert "Anh trai say hi" tại Mỹ vì không đạt được một số mong muốn trong thỏa thuận giữa hai bên và lịch trình.

Theo thông tin từ nhà sản xuất (NSX), concert Anh trai say hi tại Las Vegas, Mỹ sẽ diễn ra vào hai ngày 26 và 27-7 tới đây.

Phía NSX cho biết, đêm concert tại Mỹ không chỉ có âm nhạc mà còn là tinh thần, bản sắc, cảm xúc của một thế hệ nghệ sĩ trẻ đang mang văn hoá Việt đến sân khấu quốc tế.

NSX cũng thông tin, khán giả đến với chương trình sẽ được thưởng thức những bản hit đình đám, những món quà bí ẩn chỉ fan tại Mỹ mới có thể chạm tay và một cơ hội duy nhất để "cháy" hết mình cùng Anh trai say hi phiên bản đặc biệt nhất từ trước đến nay.

NSX Anh trai say hi cũng đã lần lượt công bố những "anh trai" có thể tham dự, bao gồm: HIEUTHUHAI, Quân A.P, Negav, Captain Boy, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Lou Hoàng, Pháp Kiều, Đức Phúc, Erik, Gemini Hùng Huỳnh, HURRYKNG, Anh Tú, JSOL, Dương Domic...

Tuy nhiên, mới đây nhân vật được cho là góp phần không nhỏ cho thành công của các đêm concert của Anh trai say hi là MC Trấn Thành đã bất ngờ thông báo không thể tham dự concert Anh trai say hi tại Las Vegas, Mỹ.

"Vì không đạt được một số mong muốn trong thỏa thuận giữa hai bên và lịch trình nên Trấn Thành rất xin lỗi là không thể tham gia concert của Anh trai say hi tại Las Vegas được.

Tôi cũng rất tiếc khi phải thông báo điều này. Mong quý vị khán giả, các fan của tôi ở Mỹ hiểu và thông cảm cho tôi lần này nhé! Hi vọng sẽ gặp lại quý vị khán giả Mỹ thân yêu trong thời gian sớm nhất nhé! Chúc các em trai đi diễn thật vui và thành công nhé!" – MC Trấn Thành viết trên trang cá nhân.

Trấn Thành thông báo không tham gia concert Anh trai say hi tại Mỹ

Bài viết thông báo của MC Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng với nhiều tiếc nuối. Đến hiện tại bài viết đã thu hút hơn 58.000 lượt tương tác.

Trước đó, một số nghệ sĩ như Anh Tú Atus, Gin Tuấn Kiệt, Quang Trung... đã thông báo vắng mặt trong đêm concert này vì vướng lịch trình cũng như bận việc cá nhân.