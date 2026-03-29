Những thực phẩm hàng đầu giúp cơ thể tăng sức đề kháng và chống bệnh tật 29/03/2026 16:02

(PLO)- Những thực phẩm quen thuộc nhưng giàu dưỡng chất này chính là "lá chắn tự nhiên" giúp cơ thể tăng sức đề kháng, chống lại bệnh tật và duy trì sức khỏe bền vững mỗi ngày.

Theo Doctor NDTV, Một hệ miễn dịch khỏe mạnh là "lá chắn" quan trọng giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong việc củng cố sức đề kháng. Dưới đây là những thực phẩm giàu dưỡng chất, được xem là "trợ thủ đắc lực" giúp tăng cường miễn dịch một cách tự nhiên:

Bông cải xanh

Bông cải xanh là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, vitamin A, vitamin E cùng chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa mạnh. Những dưỡng chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Để giữ trọn giá trị dinh dưỡng, nên chế biến ở dạng hấp hoặc xào nhẹ.

Ớt chuông

Ít ai biết rằng ớt chuông có hàm lượng vitamin C cao hơn cả cam. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn giàu beta-carotene, tiền chất của vitamin A, giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sức khỏe da, mắt. Việc bổ sung ớt chuông thường xuyên giúp cơ thể nâng cao khả năng chống lại bệnh tật.

Trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây như cam, quýt, bưởi, chanh nổi tiếng với hàm lượng vitamin C dồi dào, dưỡng chất thiết yếu giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, từ đó tăng khả năng chống nhiễm trùng. Đây là nhóm thực phẩm nên có mặt thường xuyên trong chế độ ăn hằng ngày.

Tỏi

Tỏi từ lâu đã được xem như một "kháng sinh tự nhiên". Hoạt chất allicin trong tỏi có khả năng kháng khuẩn, kháng virus và chống viêm hiệu quả. Việc bổ sung tỏi vào bữa ăn không chỉ giúp tăng hương vị mà còn góp phần bảo vệ cơ thể trước nhiều loại bệnh.

Sữa chua

Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn (probiotics) giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, nơi được xem là "trung tâm" của hệ miễn dịch. Khi đường ruột khỏe mạnh, khả năng hấp thụ dinh dưỡng và chống lại tác nhân gây bệnh cũng được cải thiện đáng kể.

Rau bina (cải bó xôi)

Rau bina giàu vitamin C, beta-carotene và nhiều chất chống oxy hóa khác. Những thành phần này giúp tăng cường khả năng chống nhiễm trùng và hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh hơn khi bị bệnh. Nên nấu chín nhẹ để cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Nghệ

Nghệ chứa curcumin, hoạt chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Curcumin không chỉ giúp tăng cường miễn dịch mà còn hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh lý mạn tính. Kết hợp nghệ trong chế độ ăn hoặc sử dụng cùng tiêu đen sẽ giúp tăng khả năng hấp thu.

Việc bổ sung đa dạng các thực phẩm trên vào khẩu phần ăn hằng ngày không chỉ giúp nâng cao sức đề kháng mà còn góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe bền vững. Một chế độ ăn cân bằng, kết hợp với sinh hoạt khoa học sẽ là chìa khóa giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và chủ động trước nguy cơ bệnh tật.