Nổ bình ga trên ghe ở sông Cần Giuộc, 3 người gặp nạn 24/01/2026 17:41

(PLO)- Một vụ cháy ghe bất ngờ xảy ra trên sông Cần Giuộc vào chiều nay, khiến 3 người gặp nạn, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Chiều ngày 24-1, thông tin từ UBND xã Cần Giuộc (Tây Ninh) cho biết vụ cháy ghe trên sông Cần Giuộc có 1 người bị bỏng, hai người thoát nạn an toàn.

Video: Vụ cháy ghe trên sông Cần Giuộc.

Theo thông tin ban đầu, lúc 14 giờ 30 phút ngày hôm nay, tại khu vực sông Cần Giuộc, ấp Mương Chài, xã Cần Giuộc, đã xảy ra một vụ cháy ghe của người dân, khiến một người bị bỏng và hai người bị thương nhẹ.

Theo cơ quan chức năng nguyên nhân vụ cháy được xác định do nổ bình ga, ngọn lửa sau đó nhanh chóng cháy lan ra toàn bộ khu vực ghe, tạo thành đám cháy lớn, cột khói bốc cao trên sông.

Hiện trường vụ cháy ghe trên sông Cần Giuộc. Ảnh: CTV

Thời điểm xảy ra sự việc và lửa bùng cháy mạnh, những người trên ghe đã kịp thời rời khỏi ghe. Tuy nhiên một trong ba người bị bỏng nhiều nơi với tổng diện tích hơn 15% được xác định là LNTH (32 tuổi, xã Cần Giuộc, Tây Ninh) hiện đang điều trị tại Trung tâm y tế khu vực Cần Giuộc, còn hai nạn nhân bị ảnh hưởng nhẹ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt chữa cháy. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Cần Giuộc đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thụ lý vụ việc, đồng thời phối hợp cùng người dân trên địa bàn tổ chức dập cháy, hạn chế nguy cơ cháy lan sang các phương tiện và khu vực lân cận.

Vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ, thống kê thiệt hại và củng cố hồ sơ theo quy định.