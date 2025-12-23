Nổ lớn ở nhà trọ, hai anh em bị thương nặng 23/12/2025 08:56

(PLO)- Hai anh em trai bị thương nặng sau vụ nổ lớn tại nhà trọ, hiện đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 23-12, lãnh đạo phường An Hải cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ lớn tại một nhà trọ khiến hai người bị thương nặng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 tối 22-12, tại nhà trọ số 20 ngõ Đồng Diễn, đường Tôn Đức Thắng, phường An Hải.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: PHP

Sau khi nhận tin báo, Công an phường An Hải phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC KV4 xuống hiện trường dập tắt đám cháy nhỏ. Lực lượng chức năng cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ việc khiến anh Quách Văn H (44 tuổi, trú phố Re, xã Đại Đồng, Phú Thọ) bị bỏng nặng, thương tích ở mặt, tay và chân. Anh Quách Văn C (42 tuổi, em trai anh H) bị thương ở chân khi vào cứu anh.

Tại hiện trường, gian nhà trọ cấp 4 lợp mái tôn diện tích khoảng 20 m2 bị sập hoàn toàn.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ việc.