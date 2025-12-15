Nữ sinh lớp 7 tự tử chỉ vì một câu nói trêu chọc 15/12/2025 15:23

Ngày 15-12, tại chuyên đề sinh hoạt đầu tuần ở Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, TP.HCM, trung tá Huỳnh Lê Minh Nhựt, cán bộ Đội Xây dựng phong trào, Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM (PV01), đã tuyên truyền pháp luật phòng chống bạo lực học đường với nhiều câu chuyện thời sự.

Trung tá Huỳnh Lê Minh Nhựt, cán bộ Đội Xây dựng phong trào, Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM (PV01) chia sẻ tại buổi chuyên đề. Ảnh: TH

Tự tử chỉ vì một câu nói

Nói về tình trạng bạo lực học đường, trung tá Huỳnh Lê Minh Nhựt kể lại câu chuyện nữ sinh tự sát vì bị bạn bè trêu chọc.

Một nữ sinh lớp 7 qua nhà hàng xóm chơi và bị xâm hại tình dục. Cha mẹ em đã trình báo công an, đưa em đi giám định. Điều tra phát hiện người đàn ông có hành vi xàm sỡ nữ sinh. Vì thế, người đàn ông đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Khi nữ sinh quay trở lại trường học, các bạn trong lớp liên tục trêu cô là "đồ bị hiếp dâm”. Cô sợ hãi, sợ đi học, nghe thấy ai xì xào cũng nghĩ họ đang nói về mình. Cuối cùng, nữ sinh đã tự sát. Trong thư tuyệt mệnh để lại, cô viết cô hận người đàn ông đã xâm hại mình.

Trung tá Huỳnh Lê Minh Nhựt nhận định, chính sự phân biệt đối xử của những người bạn đã dẫn tới cái chết của cô bé. Ông nói: "Giá như lúc ấy bạn bè cùng động viên, an ủi bạn, quan tâm tới bạn. Giá như lúc ấy bạn bè đừng vô cảm như thế".

Theo Trung tá Minh Nhựt, sự phân biệt đối xử của những người bạn chính là sự bạo lực tinh thần do chính học sinh gây ra, cũng là một hình thức bạo lực học đường.

Trung tá Minh Nhựt cho biết thêm, hiện có những kiểu đùa học sinh nghĩ là giỡn chơi, như đặt "nick name" cho bạn mình: Lan "mập", Giang "xì ke". Thực chất, việc này để lại nhiều dấu ấn tâm lý không hề tốt cho bạn. Đây cũng là một cách bạo lực tinh thần, khiến học sinh tự ti, sợ đám đông, không dám đi học.

Bạo lực học đường còn là tình trạng giáo viên đánh học sinh, phạt học sinh bằng đòn roi, mắng chửi hay những hành vi phản giáo dục khác.

Bên cạnh đó, dù không phổ biến nhưng đâu đó vẫn xảy ra tình trạng học sinh, sinh viên, phụ huynh tấn công thầy cô giáo. Hay một vấn đề bạo lực học đường nhức nhối khác là bạn bè mâu thuẫn, đánh nhau, có bạn bên ngoài được rủ, cùng "đánh hội đồng".

Bạo lực học đường có thể bị xử lý hình sự

Trung tá Minh Nhựt cho biết nếu học sinh đánh bạn, gây ra tỉ lệ thương tích cho đối phương trên 11% sẽ bị xử lý hình sự. Và không chỉ những người trực tiếp tham gia đánh nhau, "ra tay" với bạn mới vi phạm pháp luật. Có những hành vi khác cũng vi phạm pháp luật như hò reo, cổ vũ bạn bè đánh nhau; đưa dao, gậy gộc cho bạn để bạn đánh nhau; quay video, gửi, phát tán, phát sóng trực tiếp (livestream) vụ đánh nhau rồi đăng tải lên internet.

Về một số giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường, theo trung tá Minh Nhựt, học sinh cần chấp hành nội quy của pháp luật; kiềm chế cảm xúc; tích cực tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện; khi phát hiện hiện tượng bạo lực phải kịp thời báo ngay cho nhà trường, thầy cô, cơ quan có thẩm quyền.

"Các em thường xuyên thực hành 4 câu nói và thói quen này trong cuộc sống: "cảm ơn", "xin lỗi", "mình giúp bạn nhé", nhận xét tốt về bạn, để xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống, giảm thiểu bạo lực học đường", trung tá Minh Nhựt nói.