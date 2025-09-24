Nữ sinh người Nhật: Tôi muốn trở thành 'người TP.HCM ở Tokyo' 24/09/2025 12:36

(PLO)- Đến TP.HCM du lịch và bị mất điện thoại, nữ sinh người Nhật Bản Yoshizaki Nana đã nhận lại không chỉ chiếc điện thoại mà còn cả sự tử tế, tấm lòng của người dân nơi đây.

Ngày 24-9, từ thủ đô Tokyo, Nhật Bản, nữ sinh Yoshizaki Nana, 20 tuổi, đã gửi thư cảm ơn đến những người bạn ở Việt Nam vì nghĩa cử cao đẹp dành cho mình.

Trong bức thư đầy cảm động, nữ sinh người Nhật Yoshizaki Nana cho biết tháng 8-2025 cô tới Việt Nam du lịch. Đây cũng là lần đầu cô đến quốc gia hoà bình này.

Chuyến đi ban đầu trôi chảy với những khung hình phố phường thành phố và hương vị ẩm thực Việt đặc trưng. Thế nhưng, mọi thứ bất ngờ rẽ hướng khi Nana bỏ quên điện thoại trên taxi. Chiếc máy chứa đầy dữ liệu cá nhân, còn bản thân cô gần như “mất liên lạc với thế giới” bởi không biết tiếng Việt, tiếng Anh hạn chế, lại dùng sim Nhật nên không thể nhận cuộc gọi.

Nữ sinh người Nhật Yoshizaki Nana muốn trở thành “người TP.HCM ở Tokyo". Ảnh: Nana cung cấp

Trong phút hoang mang, điểm tựa đầu tiên của Nana là đội ngũ Silverland Ben Thanh Hotel. Nhân viên khách sạn này lập tức hỗ trợ truy vết hành trình, liên hệ các đầu mối, trấn an vị khách trẻ. Một tài xế xe ôm công nghệ cũng chủ động giúp kết nối. Nhờ họ, Nana có lại chút bình tĩnh và hy vọng giữa một thành phố còn lạ lẫm.

Điều kỳ diệu đến từ một cô bé ở TP.HCM. Em nhặt được chiếc điện thoại, sạc đầy pin rồi chủ động liên hệ trả lại người đánh mất, từ chối tiền cảm ơn.

Nana kể rằng mình chỉ biết ghé tiệm bánh mì của gia đình em mua vài ổ như một lời tri ân mộc mạc. “Tôi choáng ngợp vì sự tử tế và chân thành” - Nana xúc động.

Cùng lúc, công ty taxi cũng phối hợp kiểm tra, nhân viên khách sạn nhiều lần lên phòng hỏi han, cập nhật thông tin và dặn dò Nana cách bảo quản tài sản.

Từ sự cố tưởng như “đứt mạch” chuyến đi, Nana có được trải nghiệm khó quên về cách người Việt đối xử với người lạ: Nhẹ nhàng, tận tâm và không đòi hỏi sự đền đáp. Cô gửi lời cảm ơn tới cô bé nhặt được máy điện thoại, đội ngũ nhân viên khách sạn, tài xế, công ty taxi, bạn bè ở Việt Nam và Nhật Bản.

"Đó những người đã cùng "nối lại đường dây” hy vọng cho một du khách trẻ giữa thành phố xa lạ" - Nana nói.

Nana khi đi du lịch ở Việt Nam. Ảnh: NVCC

Cũng theo Nana, sau câu chuyện kể trên, em tự rút ra cho mình một bài học giản dị rằng, khi bước chân tới một miền đất mới, hãy mở lòng, tìm hiểu và tôn trọng. Sự may mắn luôn cần, nhưng niềm tin vào lòng tốt của con người cũng quan trọng không kém.

Rời TP.HCM, Nana chia sẻ mình muốn trở thành “người TP.HCM ở Tokyo”. Đó là nếu gặp du khách lạc lõng tại Nhật Bản, Nana sẽ nhiệt tình giúp đỡ, như cách cô từng được giúp ở Việt Nam.

Một chiếc điện thoại tìm lại được có thể chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với Nana, đó là kỷ niệm lớn - kỷ niệm về những con người tử tế, về một Việt Nam ấm áp và hiếu khách, để từ đó trong hành trang của cô có thêm một điều quý giá, đó là niềm tin.