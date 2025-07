Nút giao An Phú, TP.HCM thường xuyên ùn ứ cục bộ, người dân cần lưu ý gì? 08/07/2025 17:46

(PLO)- Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Công an TP.HCM) thông báo đến người dân về những chú ý khi tham gia giao thông trên tuyến đường Mai Chí Thọ từ hầm sông Sài Gòn hướng về nút giao An Phú.

Theo Đội CSGT Cát Lái, hiện tại nút giao An Phú là khu vực di chuyển vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, song do đang thi công công trình nên thường xuyên xảy ra ùn ứ cục bộ.

Do đó, nếu người dân di chuyển trên tuyến đường Mai Chí Thọ theo hướng hầm Sông Sài Gòn về nút giao An Phú thì cần chú ý các biển báo giao thông quan trọng đã có hiệu lực để an toàn và giảm áp lực tại khu vực nút giao An Phú.

Nút giao An Phú thường xuyên ùn ứ cục bộ.

Cụ thể, biển cấm rẽ trái vào đường Lương Định Của; cấm quay đầu tại khu vực này đối với các loại xe cơ giới; cấm rẽ phải tất cả các phương tiện giao thông (từ 3 làn bên trái của tuyến).

Đội CSGT Cát Lái đề nghị người dân đặc biệt chú ý đến các biển báo trên để tránh vi phạm và đảm bảo an toàn giao thông. Để thuận tiện cho việc di chuyển, người dân nên chủ động lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp, tránh đi vào các điểm cấm rẽ trái và quay đầu.

Người dân cần lưu ý các biển báo giao thông.

Lộ trình thay thế đối với biển báo cấm rẽ trái vào Lương Định Của:

Tại các nút giao Mai Chí Thọ - Tố Hữu, Nguyễn Cơ Thạch, Trần Não: Rẽ trái vào các tuyến đường Tố Hữu, Nguyễn Cơ Thạch, Trần Não để đi vào đường Lương Định Của.

Tại nút giao Mai Chí Thọ - Trần Quý Kiên quay đầu vào làn bên trong đến đường An Tư Công Chúa rẽ phải về đường Lương Định Của.

Đối với biển báo cấm rẽ phải vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, để di chuyển vào đường dẫn cao tốc cần di chuyển vào các làn bên phải của tuyến Mai Chí Thọ để vào đường dẫn cao tốc, tránh xung đột hướng di chuyển.